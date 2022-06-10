Июнь, 10 в 6:31

Российские войска продолжали наступление с юго-востока от Изюма и добились незначительных территориальных успехов к северу от Славянска.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Оккупационные силы пытаются использовать свой контроль над районом вокруг Святогорска, чтобы продвинуться в сторону Славянска. Но вряд ли им удалось добиться успеха по состоянию на 9 июня из-за сопротивления украинцев в этом районе.

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ISW утверждает, что попыткам российской армии продвинуться к Славянску мешает река Северский Донец, которую им надо будет пересечь на севере (в районе Святогорска-Тетяновки) и восточнее Славянска (в районе Райгородка), чтобы подойти к самому городу.

В ISW добавили, что российские войска продолжали наземные, воздушные и артиллерийские атаки к востоку от Бахмута.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты имели частичный успех в Камышевахе (к северо-востоку от Бахмута) и Ротах (юго-восточнее Бахмута). Кроме того, российские войска продолжали безуспешные атаки на Нагорное и Николаевку.