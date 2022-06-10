Заяви про початок наступу РФ на Слов’янськ не відповідають дійсності – Кириленко

Заяви про початок наступу на Слов’янськ з боку військових РФ не відповідають дійсності, втім головною метою окупантів на Донеччині залишаються як Слов’янськ, так і Краматорськ.

Про це очільник Донецької ОВА Павло Кириленко розповів ведучій Вікна-новини Яні Брензей в рамках національного телемарафону.

– Це не відповідає дійсності, як взагалі усі фейкові заяви цієї республіки… Наші Збройні сили мужньо тримають оборону, по всім рубежам ворог не просунувся. Звичайно, їх метою є Слов’янськ і Краматорськ, але для наступу на Слов’янськ їм доведеться пройти ті рубежі, які облаштовані і де ми готуємось їх зустрічати,- сказав Павло Кириленко.

Водночас очільник Донецької ОВА вважає, що заяви про наступ на Слов’янськ лунають, аби вплинути на мешканців міста.

– Якими б вони не були фейковими, але на розум певних людей вони мають намір діяти таким чином, щоб ті люди, які проживають в Слов’янську, розуміли, що це по трасі вже будуть рухатись колони ворожої техніки. Але до траси їм необхідно ще дійти. Далі буде коментувати командування Збройних сил. Водночас я чітко розумію, що ми будемо робити. Ми всі разом і також з облаштованими фортифікаційними спорудами. Далі подивимось, – додав він.

Павло Кириленко зазначив, що ворог не змінює тактику та продовжує руйнувати усі міста на Донеччині та на Луганщині.

– Але для того, щоб зайти в місто, є певні ландшафтні та рельєфні особливості рубежів і ми це дуже добре розуміємо. Розуміємо, наскільки багато ворога, розуміємо, що він не зупиниться ні перед чим, аби принаймні відзвітувати, що вони зайшли у ці міста. Але, це наша земля і ми будемо стояти стільки, скільки потрібно, поки не знищимо їх всіх, – наголосив очільник ДонОВА.

Водночас він зауважив, що на окупованих територіях Донеччини наразі немає води. Щодо підконтрольних територій, то роботи з відновлення водопостачання були проведені, але існує проблема з електроенергією, що допомагає качати воду через насосні станції.

Раніше, 4 червня, Генштаб ЗСУ повідомляв, що ворог збирає сили для спроб почати наступ на Слов’янськ.

Фото: Павло Кириленко

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