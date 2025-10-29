В Российской Федерации заявили о том, что стратегический ракетный комплекс Сармат вскоре появится на боевом дежурстве.

Факты ICTV узнавали, что известно о межконтинентальной баллистической ракете Сармат, какие ее особенности и технические характеристики.

Что известно о ракете Сармат

РС-28 Сармат – российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования, с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР).

Сармат был разработан Государственным ракетным центром им. Макеева, специализирующейся на конструировании МБР морского базирования.

Длина ракеты Сармат – 35 м, стартовая масса – 208 т, масса заброса – около 10 т. Дальность полета ракеты – 16 тыс. км.

Россияне утверждают, что ракета может доставить ядерные боеголовки в любую точку мира через Северный или Южный полюс.

По утверждению военного ведомства, это самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей с использованием различных траекторий полета.

В концепции комплекса Сармат акцент был сделан не на максимальном весе запускаемых боеголовок, которые могут быть уничтожены средствами ПРО, а на доставке пусть меньшего количества боеголовок, но по таким траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.

Используемые в данном изделии управляемые боевые блоки Авангард дают потенциальную возможность применять российские и советские межконтинентальные баллистические ракеты в локальных войнах по стратегии глобального удара с поражением стратегических объектов без использования ядерного взрыва.

В сентябре 2024 года в России во время испытания взорвалась ядерная межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 Сармат. По словам исследователей, вероятно, ракета взорвалась во время заправки на полигоне.

Вес ракеты и дальность полета РС-28 Сармат

Начальный вес ракеты для поражения целей в США, согласно оценкам, составляет 150-200 тонн, дальность полета – 16 тыс. км, полезная нагрузка – 5 тонн.

Дальность ракеты, нацеленной на западноевропейские страны, – 9-10 тыс. км, стартовая масса – 100-120 тонн, максимальная забрасываемая масса – 10 тонн.

Мощность ракеты РС-28 Сармат

По мнению экспертов, одна ракета несет от 10 до 15 боеголовок, в зависимости от их мощности. В случае доставки 10 боеголовок мощность их оценивают в 750 Кт каждая.

Технология орбитальной бомбардировки с нанесением удара по территории США через Южный полюс Земли в обход развернутых средств американских батарей ПРО позволяет осуществлять и запуски гражданских космических аппаратов.

Вероятно, именно так будет утилизироваться ракета в конце службы, возвращая существенную часть вложенных инвестиций.

Технические характеристики РС-28 Сармат

Основные технические характеристики ракеты РС-28 Сармат:

Длина: 35 м.

Диаметр: 3,5 м.

Масса: около 200 т.

Дальность полета: 16 тыс. км.

Количество ядерных боеголовок – до 15 шт.

до 15 шт. Сила взрыва каждой боеголовки: до 750 кт TNT.

Ракета может быть запущена с мобильных пусковых установок, что позволяет снизить риск ее уничтожения на старте.

По данным россиян, ракета имеет ряд технологических новинок, позволяющих ей избежать систем противовоздушной обороны противника.

Официальной информации о цене ракеты Сармат нет, поскольку Россия не обнародовала эту стоимость. Однако, по разным оценкам, такие ракеты являются чрезвычайно дорогими из-за использования новейших технологий и материалов.

