В Российской Федерации заявили о том, что стратегический ракетный комплекс Сармат вскоре появится на боевом дежурстве.

Факты ICTV узнавали, что известно о межконтинентальной баллистической ракете Сармат, какие ее особенности и технические характеристики.

Что известно о ракете Сармат

РС-28 Сармат российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования, с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР).

Сармат был разработан Государственным ракетным центром им. Макеева, специализирующейся на конструировании МБР морского базирования.

Длина ракеты Сармат 35 м, стартовая масса 208 т, масса заброса около 10 т. Дальность полета ракеты 16 тыс. км.

Россияне утверждают, что ракета может доставить ядерные боеголовки в любую точку мира через Северный или Южный полюс.

По утверждению военного ведомства, это самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей с использованием различных траекторий полета.

В концепции комплекса Сармат акцент был сделан не на максимальном весе запускаемых боеголовок, которые могут быть уничтожены средствами ПРО, а на доставке пусть меньшего количества боеголовок, но по таким траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.

Используемые в данном изделии управляемые боевые блоки Авангард дают потенциальную возможность применять российские и советские межконтинентальные баллистические ракеты в локальных войнах по стратегии глобального удара с поражением стратегических объектов без использования ядерного взрыва.

В сентябре 2024 года в России во время испытания взорвалась ядерная межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 Сармат. По словам исследователей, вероятно, ракета взорвалась во время заправки на полигоне.

Вес ракеты и дальность полета РС-28 Сармат

Начальный вес ракеты для поражения целей в США, согласно оценкам, составляет 150-200 тонн, дальность полета 16 тыс. км, полезная нагрузка 5 тонн.

Дальность ракеты, нацеленной на западноевропейские страны, 9-10 тыс. км, стартовая масса 100-120 тонн, максимальная забрасываемая масса 10 тонн.

Мощность ракеты РС-28 Сармат

По мнению экспертов, одна ракета несет от 10 до 15 боеголовок, в зависимости от их мощности. В случае доставки 10 боеголовок мощность их оценивают в 750 Кт каждая.

Технология орбитальной бомбардировки с нанесением удара по территории США через Южный полюс Земли в обход развернутых средств американских батарей ПРО позволяет осуществлять и запуски гражданских космических аппаратов.

Вероятно, именно так будет утилизироваться ракета в конце службы, возвращая существенную часть вложенных инвестиций.

Технические характеристики РС-28 Сармат

Основные технические характеристики ракеты РС-28 Сармат:

  • Длина: 35 м.
  • Диаметр: 3,5 м.
  • Масса: около 200 т.
  • Дальность полета: 16 тыс. км.
  • Количество ядерных боеголовок до 15 шт.
  • Сила взрыва каждой боеголовки: до 750 кт TNT.

Ракета может быть запущена с мобильных пусковых установок, что позволяет снизить риск ее уничтожения на старте.

По данным россиян, ракета имеет ряд технологических новинок, позволяющих ей избежать систем противовоздушной обороны противника.

Официальной информации о цене ракеты Сармат нет, поскольку Россия не обнародовала эту стоимость. Однако, по разным оценкам, такие ракеты являются чрезвычайно дорогими из-за использования новейших технологий и материалов.

