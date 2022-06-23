До України прибули перші ракетні системи HIMARS
В Україну приїхали американські HIMARS.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
Глава Міноборони України зазначив, що літо буде спекотним для російських окупантів, а для деяких буде останнім літом.
– HIMARS прибули до України. Дякую моєму колезі та міністру оборони США Ллойду Остіну за такі потужні інструменти! – зазначив Резніков.
HIMARS have arrived to Ukraine.
Thank you to my ???????? colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!
Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 23, 2022
У Генштабі ЗСУ вирішили наочно показати, куди зможуть гатити HIMARS. Дістануть ці РСЗВ і до острова Зміїний.
Напередодні заступниця держсекретаря США Венді Шерман повідомила, що ракетно-артилерійські системи HIMARS вже в Україні.
1 червня Білий дім підтвердив надання Україні РСЗВ HIMARS та боєприпасів до них в межах нового пакету військової допомоги. Реактивні системи залпового вогню HIMARS здатні знищувати цілі на відстані до 80 км.