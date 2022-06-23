Червень, 23 в 14:31

В Україну приїхали американські HIMARS.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Глава Міноборони України зазначив, що літо буде спекотним для російських окупантів, а для деяких буде останнім літом.

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– HIMARS прибули до України. Дякую моєму колезі та міністру оборони США Ллойду Остіну за такі потужні інструменти! – зазначив Резніков.

HIMARS have arrived to Ukraine.

Thank you to my ???????? colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!

Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 23, 2022

У Генштабі ЗСУ вирішили наочно показати, куди зможуть гатити HIMARS. Дістануть ці РСЗВ і до острова Зміїний.

Напередодні заступниця держсекретаря США Венді Шерман повідомила, що ракетно-артилерійські системи HIMARS вже в Україні.

1 червня Білий дім підтвердив надання Україні РСЗВ HIMARS та боєприпасів до них в межах нового пакету військової допомоги. Реактивні системи залпового вогню HIMARS здатні знищувати цілі на відстані до 80 км.