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Факти / Україна / Суспільство

До України прибули перші ракетні системи HIMARS

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
M142 HIMARS
Фото: Getty Images

В Україну приїхали американські HIMARS.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Глава Міноборони України зазначив, що літо буде спекотним для російських окупантів, а для деяких буде останнім літом.

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– HIMARS прибули до України. Дякую моєму колезі та міністру оборони США Ллойду Остіну за такі потужні інструменти! – зазначив Резніков.

У Генштабі ЗСУ вирішили наочно показати, куди зможуть гатити HIMARS. Дістануть ці РСЗВ і до острова Зміїний.

Напередодні заступниця держсекретаря США Венді Шерман повідомила, що ракетно-артилерійські системи HIMARS вже в Україні.

1 червня Білий дім підтвердив надання Україні РСЗВ HIMARS та боєприпасів до них в межах нового пакету військової допомоги. Реактивні системи залпового вогню HIMARS здатні знищувати цілі на відстані до 80 км.

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