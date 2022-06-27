Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Як працюватимуть банки на День Конституції – графік

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
нацбанк
Фото: НБУ

День Конституції України – державне свято, яке щороку відмічають 28 червня. Цьогоріч ця дата випадає на робочий день тижня – вівторок.

Як у 2022 році працюватимуть банки у День Конституції – читайте в нашому матеріалі.

Як працюватимуть банки 28 червня

Зазвичай, у мирний час, українці 27 червня працюють неповний день або цей робочий день переноситься на найближчу суботу.

Зараз дивляться

Проте під час війни НБУ скасував таке перенесення, адже у період дії воєнного стану скасовані святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю України.

Отож, 27 та 28 червня будуть звичайними робочими днями банківської системи. Так само у звичайному режимі здійснюватиметься діяльність і системи електронних платежів.

Система депозитарного обліку депозитарію Національного банку, депозитарної установи Національного банку та система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ 27 та 28 червня 2022 року працюватимуть у звичайному режимі.

Міжбанківські перекази через систему СЕП здійснюватимуться:

  • у період із 25 до 27 червня 2022 року – датою банківського дня 27 червня 2022 року;
  • 28 червня 2022 року – датою банківського дня 28 червня 2022 року;
  • у період із 2 до 4 липня 2022 року – датою банківського дня 4 липня 2022 року.

У НБУ додали, що у вихідні дні банки повинні самостійно визначати графік роботи своїх відокремлених підрозділів (філій, відділень), враховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів.

Читайте
Євро трохи знизився у ціні: скільки коштує валюта в банках 17 червня

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка