Червень, 17 в 12:48

17 червня курс гривні щодо євро зріс на 21 копійку. Водночас курс долара залишається на тому ж рівні.

Згідно з офіційним курсом Національного банку України, у п’ятницю євро коштує 30,38 грн. Курс долара залишається стабільним – 29,25 грн.

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Приватбанк 15 червня пропонує такі курси валют:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,8 37,7 Долар/грн 35,4 35,7

Курс валют в Ощадбанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,70 37,60 Долар/грн 35,35 35,90

Курс валют в Монобанк:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 33,25 34,39 Долар/грн 31,6 32,7

Курс валют у Райффайзен Банк:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 37,0 38,40 Долар/грн 35,50 36,40

Курс валют в УкрСиббанк:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 30,7 31,0 Долар/грн 29,26 29,55

Зазначимо, що на чорному ринку долар торгується за 35,55 − 35,90 грн, а євро — по 37,42 − 37,80 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, finance.ua