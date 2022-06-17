Євро трохи знизився у ціні: скільки коштує валюта в банках 17 червня
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17 червня курс гривні щодо євро зріс на 21 копійку. Водночас курс долара залишається на тому ж рівні.
Згідно з офіційним курсом Національного банку України, у п’ятницю євро коштує 30,38 грн. Курс долара залишається стабільним – 29,25 грн.
Зараз дивляться
Приватбанк 15 червня пропонує такі курси валют:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,8
|37,7
|Долар/грн
|35,4
|35,7
Курс валют в Ощадбанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,70
|37,60
|Долар/грн
|35,35
|35,90
Курс валют в Монобанк:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|33,25
|34,39
|Долар/грн
|31,6
|32,7
Курс валют у Райффайзен Банк:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|37,0
|38,40
|Долар/грн
|35,50
|36,40
Курс валют в УкрСиббанк:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|30,7
|31,0
|Долар/грн
|29,26
|29,55
Зазначимо, що на чорному ринку долар торгується за 35,55 − 35,90 грн, а євро — по 37,42 − 37,80 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, finance.ua