Липень, 03 в 18:29

Народні депутати мають намір розширити перелік категорій громадян України, яким дозволять виїжджати за кордон, та список тих, кого не мобілізовуватимуть.

Законопроєкт №7484 подали до Верховної Ради 30 червня. Якщо документ ухвалять, тоді деякі категорії не призиватимуть на військову службу. Серед них:

жінок та чоловіків з двома дітьми віком до 14 років;

жінок та чоловіків з дітьми віком до 14 років та документ, що підтверджує вагітність жінки;

жінок та чоловіків з дитиною віком до трьох років.

У разі ухвалення законопроекту ця категорія людей автоматично зможе вільно перетинати кордон України під час воєнного стану. Також пропонують дозволити безперешкодний виїзд з території країни:

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