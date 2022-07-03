Кому можуть дозволити виїзд за кордон: у Раді пропонують розширити перелік категорій
Фото: Держприкордонслужба
Народні депутати мають намір розширити перелік категорій громадян України, яким дозволять виїжджати за кордон, та список тих, кого не мобілізовуватимуть.
Законопроєкт №7484 подали до Верховної Ради 30 червня. Якщо документ ухвалять, тоді деякі категорії не призиватимуть на військову службу. Серед них:
- жінок та чоловіків з двома дітьми віком до 14 років;
- жінок та чоловіків з дітьми віком до 14 років та документ, що підтверджує вагітність жінки;
- жінок та чоловіків з дитиною віком до трьох років.
У разі ухвалення законопроекту ця категорія людей автоматично зможе вільно перетинати кордон України під час воєнного стану. Також пропонують дозволити безперешкодний виїзд з території країни:
Зараз дивляться
- громадянам, які мають в інших країнах нерухомість та бізнес;
- людям з посвідкою на постійне проживання;
- українцям, які мають робочі або спортивні контракти;
- громадянам України, які мають контракти із замовниками з інших країн терміном щонайменше на один рік на надання консультаційних або ІТ-послуг за умови сплати єдиного податку в Україні;
- морякам (капітан, інші особи командного складу, особи суднової команди);
- студентам або абітурієнтам, які вступили до навчальних закладів інших країн;
- громадянам, які братимуть участь у міжнародних змаганнях або навчально-тренувальних зборах;
- офіційнім волонтерам, які прямують за гуманітарним вантажем або транспортним засобом для передачі військовим підрозділам.