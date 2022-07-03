Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Кому можуть дозволити виїзд за кордон: у Раді пропонують розширити перелік категорій

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Кому можуть дозволити виїзд за кордон: у Раді пропонують розширити перелік категорій
Фото: Держприкордонслужба

Народні депутати мають намір розширити перелік категорій громадян України, яким дозволять виїжджати за кордон, та список тих, кого не мобілізовуватимуть.

Законопроєкт №7484 подали до Верховної Ради 30 червня. Якщо документ ухвалять, тоді деякі категорії не призиватимуть на військову службу. Серед них:

  • жінок та чоловіків з двома дітьми віком до 14 років;
  • жінок та чоловіків з дітьми віком до 14 років та документ, що підтверджує вагітність жінки;
  • жінок та чоловіків з дитиною віком до трьох років.

У разі ухвалення законопроекту ця категорія людей автоматично зможе вільно перетинати кордон України під час воєнного стану. Також пропонують дозволити безперешкодний виїзд з території країни:

Зараз дивляться
  • громадянам, які мають в інших країнах нерухомість та бізнес;
  • людям з посвідкою на постійне проживання;
  • українцям, які мають робочі або спортивні контракти;
  • громадянам України, які мають контракти із замовниками з інших країн терміном щонайменше на один рік на надання консультаційних або ІТ-послуг за умови сплати єдиного податку в Україні;
  • морякам (капітан, інші особи командного складу, особи суднової команди);
  • студентам або абітурієнтам, які вступили до навчальних закладів інших країн;
  • громадянам, які братимуть участь у міжнародних змаганнях або навчально-тренувальних зборах;
  • офіційнім волонтерам, які прямують за гуманітарним вантажем або транспортним засобом для передачі військовим підрозділам.

Читайте
Загальна мобілізація 2022: які є види повісток та де їх можуть вручити

Джерело: Верховна Рада
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка