Июль, 03 в 18:29

Народные депутаты намерены расширить перечень категорий граждан Украины, которым разрешат выезжать за границу, и список тех, кого не будут мобилизовать.

Законопроект №7484 подали в Верховную Раду 30 июня. Если документ будет принят, некоторые категории не будут призывать на военную службу. Среди них:

женщин и мужчин с двумя детьми младше 14 лет;

женщин и мужчин с детьми младше 14 лет и документ, подтверждающий беременность женщины;

женщин и мужчин с ребенком в возрасте до трех лет.

В случае принятия законопроекта эта категория людей автоматически сможет свободно пересекать границу Украины во время военного положения. Также предлагают разрешить беспрепятственный выезд с территории страны:

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