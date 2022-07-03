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Кому могут разрешить выезд за границу: в Раде предлагают расширить список категорий

Юля Захарченко, редактор ленты
Кому могут разрешить выезд за границу: в Раде предлагают расширить список категорий
Фото: Госпогранслужба

Народные депутаты намерены расширить перечень категорий граждан Украины, которым разрешат выезжать за границу, и список тех, кого не будут мобилизовать.

Законопроект №7484 подали в Верховную Раду 30 июня. Если документ будет принят, некоторые категории не будут призывать на военную службу. Среди них:

  • женщин и мужчин с двумя детьми младше 14 лет;
  • женщин и мужчин с детьми младше 14 лет и документ, подтверждающий беременность женщины;
  • женщин и мужчин с ребенком в возрасте до трех лет.

В случае принятия законопроекта эта категория людей автоматически сможет свободно пересекать границу Украины во время военного положения. Также предлагают разрешить беспрепятственный выезд с территории страны:

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  • гражданам, имеющим в других странах недвижимость и бизнес;
  • людям с видом на постоянное проживание;
  • украинцам, имеющим рабочие или спортивные контракты;
  • гражданам Украины, имеющим контракты с заказчиками из других стран сроком не менее одного года на предоставление консультационных или IТ-услуг в случае уплаты единого налога в Украине;
  • морякам (капитан, другие лица командного состава, лица судовой команды);
  • студентам или абитуриентам, поступившим в учебные заведения других стран;
  • гражданам, которые будут участвовать в международных соревнованиях или учебно-тренировочном собрании;
  • официальным волонтерам, которые направляются за гуманитарным грузом или транспортным средством для передачи военным подразделениям.

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Источник: Верховная Рада
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