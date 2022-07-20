Липень, 20 в 17:50

Багато український пенсіонерів отримують свої пенсійні виплати через відділення Укрпошти.

Проте з початком повномасштабної війни не всі мають можливість відвідувати поштові відділення та забирати свої пенсії.

Як перевести пенсію з пошти на картку – дізнавалися Факти ICTV.

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Як зміни спосіб отримання пенсії

Під час першого призначення пенсії кожен може самостійно вибрати, як отримувати майбутню пенсійну виплату.

Якщо ж пенсіонер не визначив спосіб її отримання, вона автоматично виплачується через поштове відділення зв’язку Укрпошти за фактичним місцем проживання.

Тому пенсіонер може будь-який момент змінити спосіб виплати пенсії.

Для цього можна особисто звернутися до фахівців сервісних центрів або дистанційно подати відповідну заяву через Електронний порт ПФУ.

Передусім вам необхідно звернутися у банк та відкрити там картку з реквізитами. Саме на неї і буде нараховуватися пенсія.

Отож, аби перевести пенсію на картку, вам потрібно:

зайти на портал електронних послуг ПФУ

знайти та обрати пункт Про пенсійне забезпечення ;

; там обрати розділ Внесення змін до пенсійної справи – Заява про зміну способу виплати пенсії ;

– ; заповнити усю необхідну інформацію, користуючись підказками на екрані;

завантажити відскановані документи – паспорт, ідентифікаційний код, заява з реквізитами з банку;

заявку необхідно підписати власним кваліфікованим електронним підписом.

Після надсилання, заява автоматично надійде до Пенсійного фонду України.

За результатами обробки заяви ви можете стежити самостійно через особистий кабінет на порталі (пункт Мої повідомлення).

Якщо у вас немає електронного підпису, ви можете особисто зателефонувати на гарячу лінію Укрпошти за номером 0-800-300-545. Консультант пояснить ваші наступні кроки.

Головне, аби у вас була відкрита картка для пенсій вашого банку.