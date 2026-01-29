Із настанням нового року зазвичай з’являються зміни та нововведення, через що в багатьох людей виникають запитання щодо пенсій, страхових виплат і різних видів соціальної допомоги.

Актуальну інформацію з цих питань можна отримати в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України.

Як зайти в особистий кабінет Пенсійного фонду, читайте в нашому матеріалі.

Як зайти в особистий кабінет Пенсійного фонду України

Особистий кабінет ПФУ – це електронний доступ до персональних даних людини в системі Пенсійного фонду. Через нього можна побачити розмір призначеної пенсії, інформацію про страховий стаж, дані щодо офіційної зарплати, з якої сплачувалися внески, історію виплат, а також відомості про лікарняні та окремі соціальні виплати.

Фактично це електронна пенсійна справа, яка дає змогу перевіряти, чи правильно враховано стаж і внески роботодавців, і вчасно помітити неточності.

Як зайти в особистий кабінет ПФУ: способи

Увійти до кабінету можна кількома способами. Найповніший доступ надає електронний підпис – файл ключа та пароль до нього використовуються для підтвердження особи.

Також працює авторизація через Дія.Підпис, коли підтвердження відбувається через застосунок на телефоні, та через BankID – за допомогою інтернет-банкінгу свого банку.

Через кабінет можна не лише переглядати інформацію, а й звертатися до Пенсійного фонду онлайн:

подавати заяви,

уточнювати дані,

надсилати документи для перерахунку.

Це значно спрощує взаємодію з державною системою, дозволяє уникати черг і зменшує ризики, пов’язані з особистими візитами в умовах воєнного часу. Якщо в даних про стаж або нарахування виявлено помилки, їх можна ініціювати до виправлення саме через цей електронний сервіс.

Як зайти в особистий кабінет Пенсійного фонду: інструкція

Вхід до особистого кабінету ПФУ через КЕП (електронний підпис):

сайт Перейдіть напорталу електронних послуг Пенсійного фонду України

У правому верхньому куті натисніть Вхід.

Оберіть спосіб входу За КЕП.

У списку виберіть надавача, який видав ваш електронний підпис (податкова, ПриватБанк, ДП Дія тощо).

Завантажте файл ключа з комп’ютера або носія (флешка).

Введіть пароль до ключа.

Підтвердьте вхід – система відкриє особистий кабінет.

Як зайти в особистий кабінет Пенсійного фонду покроково через Дія.Підпис

Потрібні два пристрої: комп’ютер/ноутбук та телефон із застосунком Дія.

Відкрийте https://portal.pfu.gov.ua/ .

Натисніть Вхід, оберіть Дія.Підпис.

Натисніть Отримати код для входу – на екрані з’явиться QR-код.

На телефоні відкрийте застосунок Дія.

Оберіть сканування QR-коду та відскануйте код із екрана комп’ютера.

У Дії підтвердьте запит на авторизацію.

Пройдіть перевірку особи (фото-підтвердження).

Введіть 5-значний код Дія.Підпис.

Після підтвердження відкриється кабінет ПФУ.

Інструкція, як зайти в особистий кабінет Пенсійного фонду через BankID

Зайдіть на https://portal.pfu.gov.ua/ .

Натисніть Вхід.

Оберіть спосіб ID.GOV.UA.

У списку виберіть свій банк.

Система перенаправить на сторінку банку.

Увійдіть так, як входите в інтернет-банкінг (пароль, SMS-код або застосунок).

Підтвердьте передачу даних.

Після цього автоматично відкриється особистий кабінет ПФУ.

