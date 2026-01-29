Як зайти в особистий кабінет Пенсійного фонду: покрокова інструкція
Із настанням нового року зазвичай з’являються зміни та нововведення, через що в багатьох людей виникають запитання щодо пенсій, страхових виплат і різних видів соціальної допомоги.
Актуальну інформацію з цих питань можна отримати в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України.
Як зайти в особистий кабінет Пенсійного фонду, читайте в нашому матеріалі.
Як зайти в особистий кабінет Пенсійного фонду України
Особистий кабінет ПФУ – це електронний доступ до персональних даних людини в системі Пенсійного фонду. Через нього можна побачити розмір призначеної пенсії, інформацію про страховий стаж, дані щодо офіційної зарплати, з якої сплачувалися внески, історію виплат, а також відомості про лікарняні та окремі соціальні виплати.
Фактично це електронна пенсійна справа, яка дає змогу перевіряти, чи правильно враховано стаж і внески роботодавців, і вчасно помітити неточності.
Як зайти в особистий кабінет ПФУ: способи
Увійти до кабінету можна кількома способами. Найповніший доступ надає електронний підпис – файл ключа та пароль до нього використовуються для підтвердження особи.
Також працює авторизація через Дія.Підпис, коли підтвердження відбувається через застосунок на телефоні, та через BankID – за допомогою інтернет-банкінгу свого банку.
Через кабінет можна не лише переглядати інформацію, а й звертатися до Пенсійного фонду онлайн:
- подавати заяви,
- уточнювати дані,
- надсилати документи для перерахунку.
Це значно спрощує взаємодію з державною системою, дозволяє уникати черг і зменшує ризики, пов’язані з особистими візитами в умовах воєнного часу. Якщо в даних про стаж або нарахування виявлено помилки, їх можна ініціювати до виправлення саме через цей електронний сервіс.
Як зайти в особистий кабінет Пенсійного фонду: інструкція
Вхід до особистого кабінету ПФУ через КЕП (електронний підпис):
- Перейдіть на сайт порталу електронних послуг Пенсійного фонду України
- У правому верхньому куті натисніть Вхід.
- Оберіть спосіб входу За КЕП.
- У списку виберіть надавача, який видав ваш електронний підпис (податкова, ПриватБанк, ДП Дія тощо).
- Завантажте файл ключа з комп’ютера або носія (флешка).
- Введіть пароль до ключа.
- Підтвердьте вхід – система відкриє особистий кабінет.
Як зайти в особистий кабінет Пенсійного фонду покроково через Дія.Підпис
Потрібні два пристрої: комп’ютер/ноутбук та телефон із застосунком Дія.
- Відкрийте https://portal.pfu.gov.ua/.
- Натисніть Вхід, оберіть Дія.Підпис.
- Натисніть Отримати код для входу – на екрані з’явиться QR-код.
- На телефоні відкрийте застосунок Дія.
- Оберіть сканування QR-коду та відскануйте код із екрана комп’ютера.
- У Дії підтвердьте запит на авторизацію.
- Пройдіть перевірку особи (фото-підтвердження).
- Введіть 5-значний код Дія.Підпис.
- Після підтвердження відкриється кабінет ПФУ.
Інструкція, як зайти в особистий кабінет Пенсійного фонду через BankID
- Зайдіть на https://portal.pfu.gov.ua/.
- Натисніть Вхід.
- Оберіть спосіб ID.GOV.UA.
- У списку виберіть свій банк.
- Система перенаправить на сторінку банку.
- Увійдіть так, як входите в інтернет-банкінг (пароль, SMS-код або застосунок).
- Підтвердьте передачу даних.
- Після цього автоматично відкриється особистий кабінет ПФУ.
Фото: Дія