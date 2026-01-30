Многие украинский пенсионеров получают свои пенсионные выплаты через отделения Укрпочты.

Однако с началом полномасштабной войны не все имеют возможность посещать почтовые отделения и лично забирать свои пенсии.

Как перевести пенсию с почты на карточку и что для этого необходимо — узнавали факты ICTV.

Как изменить способ получения пенсии

Во время первого назначения пенсии каждый может самостоятельно выбрать, как получать будущую выплату. Если пенсионер не выбрал способ получения, она автоматически выплачивается через почтовое отделение Укрпочты по фактическому месту жительства.

Однако пенсионер может в любой момент изменить способ выплаты пенсии, например, из почты на банк.

Для того, чтобы получать пенсию на карту, вам необходимо обратиться в банк и открыть карту с реквизитами. Именно на нее и будет начисляться пенсия.

Для того, чтобы изменить способ получения пенсии можно лично обратиться к специалистам сервисных центров или дистанционно подать соответствующее заявление через Электронный портал ПФУ.

Чтобы изменить способ получения пенсії и перевести ее с почты на карту, необходимо:

зайти на портал электронных услуг

слева нажать на вкладку О пенсионном обеспечении ;

; выбрать раздел Внесение изменений в Пенсионное дело и нажать Заявление об изменении способа выплаты пенсии ;

и нажать ; Заполнить все поля формы заявления, пользуясь подсказками на экране.

Обратите внимание! Номер банковского счета указывается в международном формате IBAN, который состоит из 29 цифр и букв.

Прикрепить к заявлению необходимые отсканированные документы (паспорт, код, реквизиты банка), при этом размер каждого файла не должен превышать 1 МБ;

Сформированное заявление подписать собственной квалифицированной электронной подписью (КЭП) и нажать Отправить в ПФУ.

После отправки заявление автоматически поступит в Пенсионный фонд Украины.

Следить за результатами обработки заявления вы можете через личный кабинет на портале ПФУ (пункт Мои обращения).

Источник : Пенсионный фонд

