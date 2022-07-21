Чергові вибухи складів окупантів та штурм РФ на підступах до Вуглегірської ТЕС: що відбувається на 148-й день війни (онлайн)
У Донецькій області окупанти провалили чергову розвідку боєм, зазнавши значних втрат та відступили.
Армія РФ намагається штурмувати у районі Берестового та на підступах до Вуглегірської ТЕС.
Окупанти РФ знову кричуще порушили ядерну та радіаційну безпеку на ЗАЕС.
У Маріуполі щодня збільшується спротив російським окупантам. Жителі розклеїли наліпки з прапором України по всій території міста.
<1>