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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Чергові вибухи складів окупантів та штурм РФ на підступах до Вуглегірської ТЕС: що відбувається на 148-й день війни (онлайн)

Чергові вибухи складів окупантів та штурм РФ на підступах до Вуглегірської ТЕС: що відбувається на 148-й день війни (онлайн)

У Донецькій області окупанти провалили чергову розвідку боєм, зазнавши значних втрат та відступили.

Армія РФ намагається штурмувати у районі Берестового та на підступах до Вуглегірської ТЕС.

Окупанти РФ знову кричуще порушили ядерну та радіаційну безпеку на ЗАЕС.

У Маріуполі щодня збільшується спротив російським окупантам. Жителі розклеїли наліпки з прапором України по всій території міста.

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01:03 - 21 липня

Українські захисники дали відповідь на постійні обстріли російських військ по Нікополю з тимчасово окупованого Енергодару. Зокрема, вчора та сьогодні ЗСУ вдало влучили по скупченню сил та військової техніки РФ.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович у коментарі Фейгін Live. За його словами, наші воїни дали зрозуміти окупантам, що не потрібно бити по мирних жителях.

– Обстріли Нікополя принесли лихо в Енергодарі. Туди вчора та сьогодні дуже вдало прилетіло по скупченню сил та засобів військової техніки. Ми їм дали ясно зрозуміти, що не треба бити мирними кварталами, бо буде горе, – зазначив він.

Арестович також розповів про проблеми російської армії на напрямку Сіверська та Бахмута. За його словами, окупантам нема чим стріляти, через що кількість обстрілів знизилася з 45 тис. до 15 тис. на добу.

Джерело: Фейгин Live

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