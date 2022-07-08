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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Навчання під вибухи ракет: як працюватимуть школи та університети з 1 вересня

Оксана Михайлова Журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту Анна Бурлацька Відеоредактор

Новий навчальний рік стане справжнім викликом і для школярів, і для студентів.

З одного боку на дистанційному навчанні наука геть не та. Та й уряд закликає максимально виходити в школи та виші.

З іншого боку – безпека понад усе. І очні уроки та лекції мають проходити лише там, де є укриття, а ситуація в регіоні відносно спокійна.

Укриття ж мають бути непрості, а облаштовані, щоб могли вмістити всіх дітей, які перебувають у будівлі. Тож у багатьох навчальних закладах буде очевидно і змішане навчання, і дистанційне.

Таким принципом мають керуватися школи, виші та вся місцева влада в новому навчальному році.

Батьки розділилися. Одні пишуть сотні листів на Міносвіти, щоби школи нарешті відкрилися, інші ж категорично проти, мовляв, укриття від російських ракет не врятують. Тож в ідеалі треба, щоб був паралельно варіант і очного, й дистанційного навчання.

Українські виші вже давно мають автономію. Тож кожен вирішуватиме самостійно.

У Міносвіти переконані – навчальний рік у студентів буде гібридним. Бо навіть якщо є укриття, не всі студенти одночасно в ньому можуть поміститися, а якщо не всі – це вже порушення. А ще – все залежить від регіону та ситуації.

Олег Шаров, директор департаменту з питань вищої освіти Міносвіти каже:

Не можна виходити на вулицю там, де можуть бути артилерійські обстріли. Тобто, коли є загроза ракетно-бомбових ударів, лунає повітряна тривога. Тоді можна спуститися в укриття. Коли ж йдеться про артилерійські обстріли, вони відбуваються раптово. Там проводити навчальний процес неможливо.

У будь-якому разі до нового навчального року ще два місяці. Ситуація на фронті мінлива, і прогнозувати щось на 100% складно.

Тому ще раз – безпека понад усе. Цим і мають керуватися і школи, і виші.

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