Липень, 24 в 16:21

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України просить знайти спосіб надати допомогу українцям, які рятуються від війни.

Так, Міністерство соціальної політики та Міністерство цифрової трансформації вдосконалять функціонал додатка Дія. Рішення ухвалили на міжвідомчій нараді, яка пройшла під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Тепер внутрішні переселенці, які подавали заяви через додаток Дія до 30 квітня та не отримали довідку і допомогу, після повторного подання документів до органу соцзахисту або ЦНАПу зможуть отримати й те, і інше – з дати подачі заяви в Дії.

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– Затримка виплат ВПО неприпустима. Люди, які перебувають у скрутному становищі, залишились без домівок та підтримки близьких, не повинні чекати місяцями, – зазначила Верещук.

Крім того, у разі оновлення Дії, переселенці зможуть швидше здолати бюрократичні процедури. Наприклад, знятися з обліку та змінити адресу фактичного місця проживання під час повторного переміщення – це можна буде зробити в застосунку.

Фото: Мінреінтеграції