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Факти / Україна / Суспільство

Костін про загибель Вадатурського: одна з версій розслідування – цілеспрямоване вбивство

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Андрій Костін
Фото: УНІАН

Прокуратура розглядає справу про загибель власника української аграрної компанії Нібулон та Героя України Олексія Вадатурського. Генеральний прокурор Андрій Костін розповів, що одна з версій слідства – це цілеспрямоване вбивство.

– Одна з версій – цілеспрямоване вбивство Вадатурського та його родини. Ця версія зараз опрацьовується. Вже призначено декілька експертиз, опитали понад 50 свідків, – зазначив Костін.

За словами генпрокурора, невідкладні слідчі дії тривають. Як тільки відбудуться зрушення у справі, то стане відомо більше подробиць.

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– Коли буде більше інформації – Офіс генерального прокурора її оприлюднить за умови, що це не зашкодить подальшому розслідуванню, – заявив він.

Президент аграрної компанії Нібулон та Герой України Олексій Вадатурський загинув під час обстрілу Миколаєва 31 липня. Компанія Нібулон розбудовувала сучасний цивілізований ринок зерна в Україні, створивши найпотужнішу розвинену мережу елеваторів та річкових перевантажувальних терміналів із загальним обсягом одночасного зберігання понад 2,25 млн тонн.

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