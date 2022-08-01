Костін про загибель Вадатурського: одна з версій розслідування – цілеспрямоване вбивство
Прокуратура розглядає справу про загибель власника української аграрної компанії Нібулон та Героя України Олексія Вадатурського. Генеральний прокурор Андрій Костін розповів, що одна з версій слідства – це цілеспрямоване вбивство.
– Одна з версій – цілеспрямоване вбивство Вадатурського та його родини. Ця версія зараз опрацьовується. Вже призначено декілька експертиз, опитали понад 50 свідків, – зазначив Костін.
За словами генпрокурора, невідкладні слідчі дії тривають. Як тільки відбудуться зрушення у справі, то стане відомо більше подробиць.
– Коли буде більше інформації – Офіс генерального прокурора її оприлюднить за умови, що це не зашкодить подальшому розслідуванню, – заявив він.
Президент аграрної компанії Нібулон та Герой України Олексій Вадатурський загинув під час обстрілу Миколаєва 31 липня. Компанія Нібулон розбудовувала сучасний цивілізований ринок зерна в Україні, створивши найпотужнішу розвинену мережу елеваторів та річкових перевантажувальних терміналів із загальним обсягом одночасного зберігання понад 2,25 млн тонн.