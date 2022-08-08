Серпень, 08 в 18:03

У серпні українські побутові споживачі платитимуть за природний газ від 7,70 грн до 9,99 грн за кубометр, залежно від постачальника. Цінники на “блакитне паливо”, якщо порівняти з липнем, практично не змінилися.

Згідно з оглядом інформаційно-консультаційного центру ГазПравда, цього місяця свої базові річні тарифні плани опублікували 10 газопостачальних компаній. Їхні ціни коливаються від 7,70 грн до 9,99 грн за кубометр.

При цьому деякі з невеликих постачальників пропонують такі тарифні плани лише своїм чинним клієнтам. Тоді як новим потенційним клієнтам пропонують лише місячну ціну, значно вищу за річну. Тому фахівці радять людям уважно вивчати умови та тарифні плани у разі переходу до таких постачальників.

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Щоправда, переважна більшість українців (майже 98% побутових споживачів) нині є клієнтами Газопостачальної компанії Нафтогаз України з ціною 7,96 грн за кубометр.

З 1 травня до державної компанії, як постачальника останньої надії, автоматично перевели понад 10,1 млн колишніх клієнтів регіональних газзбутів. Згодом їх усіх, згідно з рішенням Міненерго, підключили до реєстру Нафтогазу на повноцінні річні тарифні плани з ціною 7,96 грн за кубометр.