У платіжках за електрику з’являться нові дані: регулятор розширив права споживачів

Серпень, 18 в 20:49

У платіжках за постачання електроенергії з’явиться нова інформація. Національна комісія з регулювання енергоринку затвердила нові правила для захисту прав споживачів.

Про це йдеться у повідомленні НКРЕКП. За даними комісії, електропостачальників зобов’язали у платіжках на оплату вказувати інформацію про початкові та кінцеві показники лічильників, на підставі яких здійснюються нарахування.

За допомогою ухваленого рішення побутові споживачі будуть забезпечені відкритими та зрозумілими даними про нарахування оплати за електрику.

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Для споживачів з електроустановкою з потужністю до 0,1 кВт врегулювали організацію комерційного обліку та визначення обсягів споживання без встановлення лічильників.

Крім того, Нацкомісія повідомляє про спрощення процедури зміни постачальника електроенергії – скорочено нормативно встановлений термін переходу з 21 до трьох днів.