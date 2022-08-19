Велике оновлення Дії: Федоров розповів про нові цифрові послуги у застосунку

Серпень, 19 в 12:50

У Міністерстві цифрової трансформації напередодні анонсували низку нововведень у застосунку Дія.

Йдеться про шеринг авто, англомовні документи, такі як водійське посвідчення, техпаспорт і закордонний паспорт.

Напередодні під час брифінгу відомство повідомило, що наразі триває набір на бета-тестування шерингу авто та англомовних документів.

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Віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в ефірі українського телемарафону Єдині новини привідкрив завісу щодо раніше анонсованих послуг у застосунку.

— Ми відновлюємо шеринг авто, тобто можна буде поділитися техпаспортом авто з іншою людиною і зробити це в кілька кліків. Також зараз ми тестуємо пенсійне посвідчення, посвідчення про тимчасове місце проживання.

Міністр додав, що ці оновлення планують випустити вже найближчим часом. Він повідомив, що розробники працюють над послугою – військові облігації, які обіцяють скоро запустити.

— У кожного українця буде можливість допомогти ЗСУ. Військові облігації працюють на кшталт депозиту: буде можливість, скажімо, трохи заробити на коштах, що будуть вкладені у військові облігації.

За словами Федорова, військові облігації будуть доступні для всіх фізичних осіб.

— Це буде велике оновлення Дії, де буде можливість отримати до десяти послуг. Також ми перевели частину документів на англійську для українців, які зараз перебувають за кордоном. Щоб вони могли використовувати водійське посвідчення, паспорт в різних життєвих ситуаціях.

Шеринг авто у Дії

Федоров повідомив, що ця послуга матиме назву Належний користувач. Він пояснив, що якщо особа хоче, щоб його дружина або хтось інший користувався його автівкою, то для цього треба поділитися технічним паспортом.

Він додав, що передати техпаспорт на іншу особу можна буде за кілька кліків у Дії.