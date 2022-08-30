Серпень, 29 в 21:50

Збройні сили України розпочали контрнаступ на деяких напрямках у Херсонській області. Керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони України Південь Наталія Гуменюк вважає, що інформацію про звільнення регіону є дуже передчасною.

– Ведення боїв на відкритій степовій території – це дуже небезпечно для наших захисників. Щоб мирне населення не наражати на небезпеку, про звільнення населених пунктів ми повідомляємо тільки тоді, коли вони наші, закріплені, і цей успіх вже беззаперечний. Варто трохи почекати, – зазначила вона.

Гуменюк розповіла, що наразі військова операція ще триває, і очікується, що вона буде довгою та непростою, а військові ЗСУ та вище командування це усвідомлюють.

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