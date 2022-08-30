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Факти / Україна / Суспільство

Буде довгим і непростим: Гуменюк про контрнаступ ЗСУ на Півдні України

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Буде довгим і непростим: Гуменюк про контрнаступ ЗСУ на Півдні України
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України розпочали контрнаступ на деяких напрямках у Херсонській області. Керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони України Південь Наталія Гуменюк вважає, що інформацію про звільнення регіону є дуже передчасною.

– Ведення боїв на відкритій степовій території – це дуже небезпечно для наших захисників. Щоб мирне населення не наражати на небезпеку, про звільнення населених пунктів ми повідомляємо тільки тоді, коли вони наші, закріплені, і цей успіх вже беззаперечний. Варто трохи почекати, – зазначила вона.

Гуменюк розповіла, що наразі військова операція ще триває, і очікується, що вона буде довгою та непростою, а військові ЗСУ та вище командування це усвідомлюють.

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– Ми це усвідомлюємо, тому що ворог накопичує сили. І ми тримали під вогневим контролем довгий час окуповану територію, щоб відкорегувати його запаси, логістичні вміння та інші.

Але ми розуміли, що вони все одно продовжують переформатування своїх зусиль. Коли вони виставили попереду ці підрозділи, які були більше морально розхитаними, і не змогли втримати напад, то наші війська змогли їх прорвати, – вважає Гуменюк.

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