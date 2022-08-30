Вооруженные силы Украины начали контрнаступление по некоторым направлениям в Херсонской области. Руководительница объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк считает, что информация об освобождении региона очень преждевременна.

– Ведение боев на открытой степной территории – это очень опасно для наших защитников. Чтобы мирное население не подвергать опасности, об освобождении населенных пунктов мы сообщаем только тогда, когда они наши, закреплены, и этот успех уже неоспорим. Стоит подождать немного, — отметила она.

Гуменюк рассказала, что пока военная операция еще продолжается, и ожидается, что она будет долгой и непростой, а военные ВСУ и высшее командование это осознают.

– Мы это осознаем, потому что враг накапливает силы. И мы удерживали под огневым контролем долгое время оккупированную территорию, чтобы скорректировать его запасы, логистические умения и другие.

Но мы понимали, что они все равно продолжают переформатировать свои усилия. Когда они выставили впереди эти подразделения, более морально расшатанные, и не смогли удержать нападение, то наши войска смогли их прорвать, — считает Гуменюк.