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Факти / Україна / Суспільство

Дощі та температурні гойдалки: якою буде погода восени 2022 року

Валентина Летяк, редакторка стрічки
осінь
Фото: Depositphotos

Осінь 2022 в Україні очікується теплішою, ніж зазвичай, що пов’язано з прискоренням темпів глобального потепління в останнє десятиліття, прогнозує кліматолог, співробітниця Інституту геофізики імені Субботіна НАН України Світлана Бойченко.

За її словами, вересень та листопад будуть достатньо теплими, хоча не обійдеться без температурних гойдалок, а погода у жовтні – характерною для цього місяця.

– Цього року на фоні характерних температурних тенденцій очікується підвищення кількості опадів восени, а особливо – у листопаді, – каже кліматолог.

Бойченко наголосила, що у вересні можливе чергування сухих і вологих періодів.

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За даними ресурсу Wisemeteo, осінь 2022 у Києві буде доволі прохолодною і сонячною, а дощів буде більше, ніж торік.

Середня температура повітря у столиці прогнозується на рівні +9 градусів.

Водночас буде 35 днів з температурою вище +11 і 44 – нижче +9.

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Джерело: 24 канал
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