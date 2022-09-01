Дощі та температурні гойдалки: якою буде погода восени 2022 року
Осінь 2022 в Україні очікується теплішою, ніж зазвичай, що пов’язано з прискоренням темпів глобального потепління в останнє десятиліття, прогнозує кліматолог, співробітниця Інституту геофізики імені Субботіна НАН України Світлана Бойченко.
За її словами, вересень та листопад будуть достатньо теплими, хоча не обійдеться без температурних гойдалок, а погода у жовтні – характерною для цього місяця.
– Цього року на фоні характерних температурних тенденцій очікується підвищення кількості опадів восени, а особливо – у листопаді, – каже кліматолог.
Бойченко наголосила, що у вересні можливе чергування сухих і вологих періодів.
За даними ресурсу Wisemeteo, осінь 2022 у Києві буде доволі прохолодною і сонячною, а дощів буде більше, ніж торік.
Середня температура повітря у столиці прогнозується на рівні +9 градусів.
Водночас буде 35 днів з температурою вище +11 і 44 – нижче +9.