Як отримати статус ВПО без прописки в небезпечних регіонах України
Довідку внутрішньо переміщеної особи можна отримати навіть без прописки у небезпечних регіонах України.
Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Там зазначили, що реєстрація місця проживання на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) – не єдина підстава для взяття на облік ВПО.
Як українцям можна отримати статус ВПО без реєстрації на ТОТ – далі у матеріалі Фактів ICTV.
Українцям відмовляють у статусі ВПО
У Мінреінтеграції зазначили, що останнім часом до них почали надходити скарги від українців про відмову у наданні статусу ВПО.
Відмовляють українцям через те, що місце їх проживання зареєстроване не на тих територіях, де тривають бойові дії або які знаходяться в тимчасовій окупації.
Але відповідно до чинного законодавства, відсутність такої реєстрації не може бути підставою для відмови у видавання довідки ВПО.
Як підтвердити своє місце проживання для статусу ВПО
Якщо у паспорті немає інформації про прописку на території, де тривають активні бойові дії або яка перебуває в окупації чи блокуванні, українці можуть надати й інший документ.
Головне, аби документ підтвердив їх проживання або перебування на таких територіях.
Це можуть бути:
- військовий квиток;
- трудова книжка;
- документ, який підтверджує право власності на майно;
- документи про освіту;
- довідка з місця навчання;
- рішення органів влади про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну родину, будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування;
- медичні документи;
- фотографії, відеозаписи тощо.
Міністерство реінтеграції вже надіслало листи обласним військовим адміністраціям з відповідними роз’ясненнями.
Якщо ж вам все ж відмовили у наданні статусу ВПО, ми можете повідомити про це на гарячі лінії Мінреінтеграції чи уповноваженого з питань ВПО:
- 15-48;
- 066-813-62-39.