Вересень, 02 в 13:14

Довідку внутрішньо переміщеної особи можна отримати навіть без прописки у небезпечних регіонах України.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Там зазначили, що реєстрація місця проживання на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) – не єдина підстава для взяття на облік ВПО.

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Як українцям можна отримати статус ВПО без реєстрації на ТОТ – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Українцям відмовляють у статусі ВПО

У Мінреінтеграції зазначили, що останнім часом до них почали надходити скарги від українців про відмову у наданні статусу ВПО.

Відмовляють українцям через те, що місце їх проживання зареєстроване не на тих територіях, де тривають бойові дії або які знаходяться в тимчасовій окупації.

Але відповідно до чинного законодавства, відсутність такої реєстрації не може бути підставою для відмови у видавання довідки ВПО.

Як підтвердити своє місце проживання для статусу ВПО

Якщо у паспорті немає інформації про прописку на території, де тривають активні бойові дії або яка перебуває в окупації чи блокуванні, українці можуть надати й інший документ.

Головне, аби документ підтвердив їх проживання або перебування на таких територіях.

Це можуть бути:

військовий квиток;

трудова книжка;

документ, який підтверджує право власності на майно;

документи про освіту;

довідка з місця навчання;

рішення органів влади про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну родину, будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування;

медичні документи;

фотографії, відеозаписи тощо.

Міністерство реінтеграції вже надіслало листи обласним військовим адміністраціям з відповідними роз’ясненнями.

Якщо ж вам все ж відмовили у наданні статусу ВПО, ми можете повідомити про це на гарячі лінії Мінреінтеграції чи уповноваженого з питань ВПО: