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Факти / Україна / Суспільство

Як отримати статус ВПО без прописки в небезпечних регіонах України

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Як отримати статус ВПО без прописки в небезпечних регіонах України
Фото: Depositphotos

Довідку внутрішньо переміщеної особи можна отримати навіть без прописки у небезпечних регіонах України.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Там зазначили, що реєстрація місця проживання на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) – не єдина підстава для взяття на облік ВПО.

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Як українцям можна отримати статус ВПО без реєстрації на ТОТ – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Українцям відмовляють у статусі ВПО

У Мінреінтеграції зазначили, що останнім часом до них почали надходити скарги від українців про відмову у наданні статусу ВПО.

Відмовляють українцям через те, що місце їх проживання зареєстроване не на тих територіях, де тривають бойові дії або які знаходяться в тимчасовій окупації.

Але відповідно до чинного законодавства, відсутність такої реєстрації не може бути підставою для відмови у видавання  довідки ВПО.

Як підтвердити своє місце проживання для статусу ВПО

Якщо у паспорті немає інформації про прописку на території, де тривають активні бойові дії або яка перебуває в окупації чи блокуванні, українці можуть надати й інший документ.

Головне, аби документ підтвердив їх проживання або перебування на таких територіях.

Це можуть бути:

  • військовий квиток;
  • трудова книжка;
  • документ, який підтверджує право власності на майно;
  • документи про освіту;
  • довідка з місця навчання;
  • рішення органів влади про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну родину, будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування;
  • медичні документи;
  • фотографії, відеозаписи тощо.

Міністерство реінтеграції вже надіслало листи обласним військовим адміністраціям з відповідними роз’ясненнями.

Якщо ж вам все ж відмовили у наданні статусу ВПО, ми можете повідомити про це на гарячі лінії Мінреінтеграції чи уповноваженого з питань ВПО:

  • 15-48;
  • 066-813-62-39.
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