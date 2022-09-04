Вересень, 04 в 20:13

У Херсонській області вивісили український прапор у селищі міського типу Високопілля, в якому відбувалися запеклі бойові дії. Найімовірніше наші захисники повернули Високопілля під контроль України.

На це натякнув заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, опублікувавши фотографію, де один з бійців вивісив на найвищу точку державний прапор.

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– Високопілля. Херсонська область. Україна. Сьогодні, – коротко зазначив Кирило Тимошенко.

На звільнення Високопілля Херсонської області від російських військ також натякнув керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Крок за кроком, – лаконічно підписав Єрмак фотографію з українським прапором.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр не коментувала цю інформацію безпосередньо. Однак вона зазначила, що події розвиваються за планом.

– На одних напрямках і ділянках ми відбиваємо атаки ворога, на інших рухаємось вперед. Оборонна операція – це комплекс різних заходів і постійна динаміка. Станом на зараз, події розвиваються за планом, – зазначила Маляр.

Варто зазначити, що у Генеральному штабі ЗСУ поки не оприлюднювали офіційну інформацію про звільнення Високопілля на Херсонщині.

4 вересня президент України Володимир Зеленський зібрав чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого командувачі оперативних напрямків і керівник розвідки доповіли про ситуацію на фронті.

Глава держави переконаний, що вихідних на війні немає. За його словами, український прапор повертається туди, де має перебувати за правом, а російській армії немає місця на території України.