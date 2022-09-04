Українські прапори повертаються туди, де мають бути: Зеленський зібрав Ставку верховного головнокомандувача

Вересень, 04 в 18:33

Президент України Володимир Зеленський зібрав чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Головнокомандувач і командувачі оперативних напрямків, керівник розвідки доповіли про ситуацію на фронті.

– Вихідних на війні немає. Тримаємо постійний зв’язок з тими, хто на фронті. Подробиць не розповідатиму, але українські прапори повертаються туди, де мають бути за правом. А окупантам на нашій землі не місце, – переконаний глава держави.

У зустрічі взяли участь: секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, його заступник Ростислав Замлинський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр інфраструктури Олександр Кубраков і заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

У режимі відеозв’язку до засідання приєдналися: начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач військ ОК Південь Андрій Ковальчук, командувач військ ОК Захід Сергій Літвінов.