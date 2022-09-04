Украинские флаги возвращаются туда, где должны быть: Зеленский собрал Ставку верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский собрал очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Главнокомандующий и командующие оперативными направлениями, руководитель разведки доложили о ситуации на фронте.

– Выходных на войне нет. Держим постоянную связь с теми, кто на фронте. Подробности не буду рассказывать, но украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву. А оккупантам на нашей земле не место, – убежден глава государства.