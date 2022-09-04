Украинские флаги возвращаются туда, где должны быть: Зеленский собрал Ставку верховного главнокомандующего
Президент Украины Владимир Зеленский собрал очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Главнокомандующий и командующие оперативными направлениями, руководитель разведки доложили о ситуации на фронте.
– Выходных на войне нет. Держим постоянную связь с теми, кто на фронте. Подробности не буду рассказывать, но украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву. А оккупантам на нашей земле не место, – убежден глава государства.
Во встрече приняли участие: секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, его заместитель Ростислав Замлинский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Нацгвардией Юрий Лебидь, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр инфраструктуры Александр Кубраков и заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.
В режиме видеосвязи к заседанию присоединились: начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий войсками ОК Юг Андрей Ковальчук, командующий войсками ОК Запад Сергей Литвинов.