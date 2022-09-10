Вересень, 10 в 19:56

Активному контрнаступу ЗСУ передувало понад місяць роботи на Сході, зокрема на Харківському та Ізюмському напрямках. Наші військові систематично завдавали ударів по позиціях ворога, знищували склади із боєприпасами.

Про це розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону.

За його словами, наші збройні сили застосували певну військову хитрість – посиливши наступ на півдні, куди росіяни змушені були перекидати частину своїх підрозділів.

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Ще однією причиною відступу окупантів є деморалізація особового складу через відсутність будь-який стратегічних перемог.

– Російська армія станом на майже 200 днів війни повністю деморалізована. Крім того, дається в знаки некомплектність ворожих підрозділів, їх не виводять на перегрупування та ротацію на територію РФ, – зауважив Мусієнко.

Експерт привів до прикладу Ізюмський напрямок, який із травня був одним із пріоритетних для Росії. Туди приїздив начальник генштабу РФ Герасимов, туди перекинули десантні підрозділи ворога та спецпризначенців. У переважній більшості там були навчені військовослужбовці.

Олександр Мусієнко наголосив, що слова президента Володимира Путіна про те, що Росія на війні нічого не втратила, свідчать, що понад 52 тисячі загиблих російських військових взагалі нічого не значить для нього.

Наразі російське військове командування хоче назвати свої невдачі якимось тактичним ходом, якось обіграти свої невдачі, вважає Мусієнко.

– Проте на сьогодні не видно, яким чином росіяни можуть скорегувати цю ситуацію. Потужних резервів вони не мають, окрім 3 армійського корпусу, а це близько 12 тис. осіб. Але закрити цим корпусом усі потреби на сході і півдні РФ не зможе, бо не та кількість. Наразі намагаються у своїх республіках сформувати батальйони і зібрати 40-50 тисяч. Проте невідомо, коли це буде, і чи буде взагалі – зауважив Олександр Мусієнко.

За його словами, зараз у Москві та Санкт-Петербурзі почали розсилати завуальовані повістки, нібито щодо уточнення облікових даних. Проте, на думку експерта, таким чином формуються резерви.

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