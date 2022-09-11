Кожному по танку, всім вистачить: ЗСУ “затрофеїли” російську військову техніку

Вересень, 11 в 18:01

Контрнаступ Збройних сил України на декількох напрямках у Харківській, Херсонській, Донецькій та інших областях триває. Бійці ЗСУ отримали нову трофейну амуніцію, яку залишила російська армія, коли втікала з раніше займаних позицій.

– Росія намагається зберегти статус найбільшого постачальника військової техніки для української армії та навіть підвищити свій статус, знаючи, що незабаром почне діяти лендліз. Українська армія любить свою трофейну амуніцію, – йдеться у повідомленні Міністерства оборони України.

russia is trying to maintain its status as the largest supplier of military equipment for the Ukrainian army, and even to improve its status, knowing that lend-lease will soon come into effect.#UAarmy loves its trophy ammo ???? pic.twitter.com/2NMPAPPgP2 — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 11, 2022 Зараз дивляться

Міноборони опублікувало відеозапис, на якому можна помітити, що російські солдати залишили боєприпаси та військову техніку, зокрема, танки.

– А ось і “ніштяки”, я візьму ось той напевно. Непобитий, пофарбований, та ти що. Нам всім по танку, всім вистачить. Який бонус. Як вони втікали, подивіться на це, – розповів один з українських військових на записі.

За останні дні стало відомо, що ЗСУ мають значні успіхи на фронті, виганяючи російських окупантів з тимчасово захоплених ними територій України.