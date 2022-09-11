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Кожному по танку, всім вистачить: ЗСУ “затрофеїли” російську військову техніку

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Кожному по танку, всім вистачить: ЗСУ “затрофеїли” російську військову техніку
Фото: Depositphotos

Контрнаступ Збройних сил України на декількох напрямках у Харківській, Херсонській, Донецькій та інших областях триває. Бійці ЗСУ отримали нову трофейну амуніцію, яку залишила російська армія, коли втікала з раніше займаних позицій.

– Росія намагається зберегти статус найбільшого постачальника військової техніки для української армії та навіть підвищити свій статус, знаючи, що незабаром почне діяти лендліз. Українська армія любить свою трофейну амуніцію, – йдеться у повідомленні Міністерства оборони України.

Міноборони опублікувало відеозапис, на якому можна помітити, що російські солдати залишили боєприпаси та військову техніку, зокрема, танки.

– А ось і “ніштяки”, я візьму ось той напевно. Непобитий, пофарбований, та ти що. Нам всім по танку, всім вистачить. Який бонус. Як вони втікали, подивіться на це, – розповів один з українських військових на записі.

За останні дні стало відомо, що ЗСУ мають значні успіхи на фронті, виганяючи російських окупантів з тимчасово захоплених ними територій України.

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Джерело: Міноборони
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