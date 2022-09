Каждому по танку, всем хватит: ВСУ “затрофеили” российскую военную технику

Контрнаступление Вооруженных сил Украины по нескольким направлениям в Харьковской, Херсонской, Донецкой и других областях продолжается. Бойцы ВСУ получили новую трофейную амуницию, оставленную российской армией, когда бежала с ранее занимаемых позиций.

russia is trying to maintain its status as the largest supplier of military equipment for the Ukrainian army, and even to improve its status, knowing that lend-lease will soon come into effect.#UAarmy loves its trophy ammo ???? pic.twitter.com/2NMPAPPgP2

— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 11, 2022