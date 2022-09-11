Каждому по танку, всем хватит: ВСУ “затрофеили” российскую военную технику

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины по нескольким направлениям в Харьковской, Херсонской, Донецкой и других областях продолжается. Бойцы ВСУ получили новую трофейную амуницию, оставленную российской армией, когда бежала с ранее занимаемых позиций.

– Россия пытается сохранить статус крупнейшего поставщика военной техники для украинской армии и даже повысить свой статус, зная, что в скором времени начнет действовать ленд-лиз. Украинская армия любит свою трофейную амуницию, — говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

russia is trying to maintain its status as the largest supplier of military equipment for the Ukrainian army, and even to improve its status, knowing that lend-lease will soon come into effect.#UAarmy loves its trophy ammo ???? pic.twitter.com/2NMPAPPgP2 — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 11, 2022 Сейчас смотрят

Минобороны опубликовало видеозапись, на которой можно заметить, что российские солдаты оставили боеприпасы и военную технику, в частности, танки.

— А вот и “ништяки”, я возьму вот тот наверное. Неубитый, покрашенный, да ты что. Нам всем по танку, всем хватит. Какой бонус. Как они бежали, посмотрите на это, – рассказал один из украинских военных на записи.

За последние дни стало известно, что ВСУ имеют значительные успехи на фронте, выгоняя российских оккупантов из временно захваченных ими территорий Украины.