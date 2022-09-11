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Каждому по танку, всем хватит: ВСУ “затрофеили” российскую военную технику

Юля Захарченко, редактор ленты
Каждому по танку, всем хватит: ВСУ “затрофеили” российскую военную технику
Фото: Depositphotos

Контрнаступление Вооруженных сил Украины по нескольким направлениям в Харьковской, Херсонской, Донецкой и других областях продолжается. Бойцы ВСУ получили новую трофейную амуницию, оставленную российской армией, когда бежала с ранее занимаемых позиций.

– Россия пытается сохранить статус крупнейшего поставщика военной техники для украинской армии и даже повысить свой статус, зная, что в скором времени начнет действовать ленд-лиз. Украинская армия любит свою трофейную амуницию, — говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

Минобороны опубликовало видеозапись, на которой можно заметить, что российские солдаты оставили боеприпасы и военную технику, в частности, танки.

— А вот и “ништяки”, я возьму вот тот наверное. Неубитый, покрашенный, да ты что. Нам всем по танку, всем хватит. Какой бонус. Как они бежали, посмотрите на это, – рассказал один из украинских военных на записи.

За последние дни стало известно, что ВСУ имеют значительные успехи на фронте, выгоняя российских оккупантов из временно захваченных ими территорий Украины.

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Источник: Минобороны
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