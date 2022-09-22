Слава Україні: перші слова звільнених захисників Азовсталі

Вересень, 22 в 1:06

Українські військові та захисники Азовсталі звільнені з російського полону. Наразі наші бійці перебувають у Туреччині та незабаром будуть вдома.

Серед них – Денис Прокопенко (Редіс), Святослав Паламар (Калина), Давид Хімік, Сергій Волинський (Волина) та інші.

Деякі з них мали змогу поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським та сказати перші слова після визволення з полону.

Зараз дивляться

– Слава Україні, пане президенте. У нас все добре, стан здоров’я задовільний. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили, – сказав Прокопенко.

А Калина подякував усім захисникам України. Що ще говорили українські бійці дивіться у відео.

Нагадаємо, в ніч з 21 на 22 вересня стало відомо про обмін, в результаті якого Україна звільнила з російського полону 215 бійців.

200 захисників вдалося обміняти на зрадника Віктора Медведчука, а за п’ятьох відомих командирів Україна віддала 55 російських полонених.