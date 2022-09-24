Іранський БПЛА Mohajer-6: як виглядає та що вміє робити
23 вересня 2022 року зенітний підрозділ повітряного командування Південь уперше збив БПЛА Mohajer-6 іранського виробництва у повітряному просторі України, біля узбережжя Чорного моря поблизу Одеси.
Mohajer-6 – безпілотний літальний апарат використовується для спостереження, розвідки та пошуку цілі.
На ньому встановлено камери для мультиспектрального спостереження та можуть бути встановлені чотири боєприпаси.
Технічні характеристики
Mohajer-6 має прямокутний фюзеляж, загострену носову частину, подвійну хвостову балку, горизонтальний стабілізатор, встановлений угорі, кінцівки крил без скосу, високо розташовані прямі крила в задній частині корпусу, а також повітрозабірники у верхній і нижній частині двигуна.
Управляється БПЛА двома рулями висоти на горизонтальному стабілізаторі, рулями на вертикальних стабілізаторах і двома закрилками на крилах.
Має трилопатевий пропелер.
Розмах крил Mohajer-6 – 10 м, довжина – 5,67 м.
Для злоьту і посадки потребує злітно-посадкової смуги.
- Максимальна злітна маса – 600 кг, корисне навантаження – 100 кг
- Дальність польоту – 200 км.
- Максимальна швидкість – 200 км\год
- Перебування у повітрі – 12 годин.
- Максимальна висота майже 5,5 тис. м.
Джерело: Вікіпедія
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