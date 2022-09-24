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Факти / Україна / Суспільство

Іранський БПЛА Mohajer-6: як виглядає та що вміє робити

Лариса Божко, журналістка розділу Здоров’я
Збитий БПЛА Mohajer-6

23 вересня 2022 року зенітний підрозділ повітряного командування Південь уперше збив БПЛА Mohajer-6 іранського виробництва у повітряному просторі України, біля узбережжя Чорного моря поблизу Одеси.

Mohajer-6 – безпілотний літальний апарат використовується для спостереження, розвідки та пошуку цілі.

На ньому встановлено камери для мультиспектрального спостереження та можуть бути встановлені чотири боєприпаси.

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Технічні характеристики

Mohajer-6 має прямокутний фюзеляж, загострену носову частину, подвійну хвостову балку, горизонтальний стабілізатор, встановлений угорі, кінцівки крил без скосу, високо розташовані прямі крила в задній частині корпусу, а також повітрозабірники у верхній і нижній частині двигуна.

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Управляється БПЛА двома рулями висоти на горизонтальному стабілізаторі, рулями на вертикальних стабілізаторах і двома закрилками на крилах.

Має трилопатевий пропелер.

Розмах крил Mohajer-6 – 10 м, довжина – 5,67 м.

Для злоьту і посадки потребує злітно-посадкової смуги.

  • Максимальна злітна маса – 600 кг, корисне навантаження – 100 кг
  • Дальність польоту – 200 км.
  • Максимальна швидкість – 200 км\год
  • Перебування у повітрі – 12 годин.
  • Максимальна висота майже 5,5 тис. м.

Джерело: Вікіпедія

Колаж: Факти ICTV

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