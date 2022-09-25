Виплати ВПО: прийом повторних заявок продовжать до 1 грудня

Вересень, 25 в 15:53

Внутрішні переселенці (ВПО), які намагалися оформити допомогу до 30 квітня через Дію, але так і не отримали гроші, зможуть подати повторну заявку до 1 грудня.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій кажуть, що вже готуються відповідні законодавчі зміни.

Щоб отримати допомогу від держави як ВПО, треба особисто прийти органу соцзахисту та написати ще одну заяву або ж надіслати її поштою.

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Повторну заяву зобов’язані прийняти та розглянути, навіть якщо переселенець не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня.

На сьогодні прийняття таких заявок триває до 1 жовтня.

Що робити, якщо виникли проблеми з поданням заяв чи взяттям на облік як ВПО:

телефонуйте до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію з кризових питань – 1548;

на гарячу лінію для дзвінків з-за кордону та з ТОТ за номером +38 (096) 078 84 33, зокрема уWhatsApp, Telegram та Viber;

або ж на гарячу лінію уповноваженого з питань ВПО: +38 (066) 813 62 39.

Держава виплачує ВПО щомісячно 2 тис. грн і 3 тис. грн – на дітей та людей з інвалідністю.

Джерело: Мінреінтеграції