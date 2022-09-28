Вересень, 28 в 10:59

На 83 році життя помер Василь Тацій – один із розробників проєкту Конституції України, відомий український вчений-правознавець.

Він був ректором Харківського юридичного університету ім. Ярослава Мудрого понад 30 років. Про смерть повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

– Сьогодні вночі пішла з життя людина, значущість якої для Харкова та України складно переоцінити. Василь Тацій був одним із творців Харківської юридичної школи, відомої не лише в Україні, а й за її межами. Людина, яка багато років була членом виконкому Харківської міської ради. Людина, до чиєї думки дослухалися президенти України та прем’єр-міністри, – написав він.

Ігор Терехов додав, що після смерті Тація пішла ціла епоха життя Харкова. Він висловив співчуття рідним, близьким і друзям.

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Василь Тацій був президентом (1993-2016) та почесним президентом (з 2016 року) Національної Академії правових наук України, членом президії Національної академії наук України.

Він є автором понад 350 наукових праць, зокрема понад 30 монографій, навчальних посібників та підручників, які стали значним внеском у розвиток юридичної науки.

Як член Конституційної комісії Василь Тацій брав участь у розробці проєкту нової Конституції України 1996 року, був головою робочої групи Кабінету міністрів з розробки нового Кримінального кодексу України, членом Координаційної ради щодо судово-правової реформи.

Василь Тацій був нагороджений званням Героя України з врученням ордена держави.