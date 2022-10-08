Цар опущений: Путін може завдати нових ударів по Україні через вибухи на Керченському мосту
Вибухи на Керченському (Кримському) мосту – це велика моральна перемога для України. У цьому переконаний ветеран батальйону Айдар Євген Дикий, який розповів про значення вибухів та реакцію російського диктатора Володимира Путіна.
– Полотно з’єдналося з морем, але це автомобільне. Залізничне набагато важливіше. З військово-технічної точки зору ворог втратив не так вже й багато, але з військово-політичної втрата величезна. Достатньо подивитися, що відбувається на півострові. Евакуація людей з Києва 24 лютого виглядала менш панічною, ніж те, що відбувається зараз там. У ворожих тилах – паніка, спроби масового виїзду на паромній переправі.
За його словами, українцям варто очікувати ракетних ударів російської армії по цивільних об’єктах після вибухів на мосту через Керченську протоку.
– У нас сьогодні дійсно свято. Операція, хто б її не здійснив, загадкова подія – це для нас дійсно дуже гарна новина, яка реально впливає на перебіг війни. Враховуючи його психологію (Путіна, – Ред.), відповіді потрібно чекати вкрай неприємної. Царь опущений. Оскільки на фронті вони роблять все, на що і так здатні, то більше в них немає можливостей. Відповідь буде десь у цивільному просторі, через день чи два варто очікувати дуже неприємних ударів по тилах і цивільному населенню.