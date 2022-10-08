Жовтень, 08 в 18:44

Вибухи на Керченському (Кримському) мосту – це велика моральна перемога для України. У цьому переконаний ветеран батальйону Айдар Євген Дикий, який розповів про значення вибухів та реакцію російського диктатора Володимира Путіна.

– Полотно з’єдналося з морем, але це автомобільне. Залізничне набагато важливіше. З військово-технічної точки зору ворог втратив не так вже й багато, але з військово-політичної втрата величезна. Достатньо подивитися, що відбувається на півострові. Евакуація людей з Києва 24 лютого виглядала менш панічною, ніж те, що відбувається зараз там. У ворожих тилах – паніка, спроби масового виїзду на паромній переправі.

За його словами, українцям варто очікувати ракетних ударів російської армії по цивільних об’єктах після вибухів на мосту через Керченську протоку.

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