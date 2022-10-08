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Факти / Україна / Суспільство

Потрібно готуватися до деокупації Криму: полковник ЗСУ про вибухи на Керченському мосту

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потрібно готуватися до деокупації Криму: полковник ЗСУ про вибухи на Керченському мосту
Фото: Факти ICTV

До кінця весни 2023 року, найімовірніше, Крим знову повернеться до мирного життя. Після вибухів на Керченському (Кримському) мосту значно ускладниться постачання важкої техніки, яку російська армія використовує у повномасштабній війні проти України.

У цьому переконаний полковник ЗСУ Владислав Селезньов. Він заявив, що до кінця весни Крим згадає про те, що є оздоровницею, а не військовою базою.

– Кримський міст – один із найважливіших інфраструктурних об’єктів, який входить у логістичну структуру Криму як російської військової бази, пошкоджений серйозно. Відновлювати два зруйновані прольоти потрібно буде щонайменше два тижні, – зазначив український військовий.

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За словами полковника ЗСУ, проблема в логістиці транспортних засобів мостом дає українським захисникам певну фору.

– Постачання, які активно реалізуються в рамках військово-технічної підтримки дій російських окупаційних військ, зараз серйозно ускладнені. Цілком очевидно, що кримчанам потрібно готуватися до деокупації Криму.

Ми всі чули заяви керівника ГУР України генерала Кирила Буданова: до кінця весни наступного року Крим буде звільнено від російських окупантів. Впевнений, що це буде реалізовано, – вважає полковник ЗСУ.

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Джерело: Крим. Реалії
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