Потрібно готуватися до деокупації Криму: полковник ЗСУ про вибухи на Керченському мосту
До кінця весни 2023 року, найімовірніше, Крим знову повернеться до мирного життя. Після вибухів на Керченському (Кримському) мосту значно ускладниться постачання важкої техніки, яку російська армія використовує у повномасштабній війні проти України.
У цьому переконаний полковник ЗСУ Владислав Селезньов. Він заявив, що до кінця весни Крим згадає про те, що є оздоровницею, а не військовою базою.
– Кримський міст – один із найважливіших інфраструктурних об’єктів, який входить у логістичну структуру Криму як російської військової бази, пошкоджений серйозно. Відновлювати два зруйновані прольоти потрібно буде щонайменше два тижні, – зазначив український військовий.
За словами полковника ЗСУ, проблема в логістиці транспортних засобів мостом дає українським захисникам певну фору.
– Постачання, які активно реалізуються в рамках військово-технічної підтримки дій російських окупаційних військ, зараз серйозно ускладнені. Цілком очевидно, що кримчанам потрібно готуватися до деокупації Криму.
Ми всі чули заяви керівника ГУР України генерала Кирила Буданова: до кінця весни наступного року Крим буде звільнено від російських окупантів. Впевнений, що це буде реалізовано, – вважає полковник ЗСУ.