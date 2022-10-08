Жовтень, 08 в 16:20

До кінця весни 2023 року, найімовірніше, Крим знову повернеться до мирного життя. Після вибухів на Керченському (Кримському) мосту значно ускладниться постачання важкої техніки, яку російська армія використовує у повномасштабній війні проти України.

У цьому переконаний полковник ЗСУ Владислав Селезньов. Він заявив, що до кінця весни Крим згадає про те, що є оздоровницею, а не військовою базою.

– Кримський міст – один із найважливіших інфраструктурних об’єктів, який входить у логістичну структуру Криму як російської військової бази, пошкоджений серйозно. Відновлювати два зруйновані прольоти потрібно буде щонайменше два тижні, – зазначив український військовий.

Зараз дивляться

За словами полковника ЗСУ, проблема в логістиці транспортних засобів мостом дає українським захисникам певну фору.