Царь опущен: Путин может нанести новые удары по Украине из-за взрывов на Керченском мосту
Взрывы на Керченском (Крымском) мосту – это большая моральная победа для Украины. В этом убежден ветеран батальона Айдар Евгений Дикий, который рассказал о значении взрывов и реакции российского диктатора Владимира Путина.
– Полотно соединилось с морем, но это автомобильное. Железнодорожное гораздо важнее. С военно-технической точки зрения враг потерял не так уж много, но с военно-политической потеря огромная. Достаточно посмотреть, что происходит на полуострове. Эвакуация людей из Киева 24 февраля выглядела менее панической, чем то, что происходит сейчас там. Во вражеских тылах – паника, попытки массового выезда на паромной переправе.
По его словам, украинцам следует ожидать ракетных ударов российской армии по гражданским объектам после взрывов на мосту через Керченский пролив.
– У нас сегодня действительно праздник. Операция, кто бы ее ни осуществил, загадочное событие – это для нас действительно очень хорошая новость, реально влияющая на ход войны. Учитывая его психологию (Путина, – Ред.), ответа нужно ждать крайне неприятного. Царь опущен. Поскольку на фронте они делают все, на что и так способны, больше у них нет возможностей. Ответ будет где-то в гражданском пространстве, через день или два следует ожидать очень неприятных ударов по тылам и гражданскому населению.