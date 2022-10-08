Октябрь, 08 в 18:44

Взрывы на Керченском (Крымском) мосту – это большая моральная победа для Украины. В этом убежден ветеран батальона Айдар Евгений Дикий, который рассказал о значении взрывов и реакции российского диктатора Владимира Путина.

– Полотно соединилось с морем, но это автомобильное. Железнодорожное гораздо важнее. С военно-технической точки зрения враг потерял не так уж много, но с военно-политической потеря огромная. Достаточно посмотреть, что происходит на полуострове. Эвакуация людей из Киева 24 февраля выглядела менее панической, чем то, что происходит сейчас там. Во вражеских тылах – паника, попытки массового выезда на паромной переправе.

По его словам, украинцам следует ожидать ракетных ударов российской армии по гражданским объектам после взрывов на мосту через Керченский пролив.

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