Жовтень, 17 в 13:36

17 жовтня 2022 року російська армія атакувала столицю України іранськими дронами Shahed-136.

У Київській міській військовій адміністрації підтвердили влучання по житловому будинку в Шевченківському районі.

Чи можливо збити Shahed-136 звичайною стрілецькою зброєю та чи може це зробити пересічний українець – дізнавалися Факти ICTV.

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Чи реально збити Shahed-136 стрілецькою зброєю та як це зробити

Одразу після масованого обстрілу столиці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко показав відео з місця подій та повідомив, що патрульні поліцейські, боєць ТрО, оперативник карного розшуку і спецназівець збили Shahed-136 над Києвом.

Причому збили дрон вони з автоматів та пістолетів.

Геращенко закликав українців, які мають зброю, збивати ворожі дрони.

Одразу після цього у мережі з’явились спеціальні таблиці-інструкції, які пояснюють українцям принцип збивання іранських дронів.

Здається, усе просто – помітив дрон, почав стріляти, збив ціль. Проте керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначає, що звичайним українцям збити Shahed-136 дуже важко.

– Це не є неможливо. Це можливо, теоретично. Це важко зробити, адже для того, аби їх збивати ефективно зі стрілецької зброї, потрібен відповідний калібр. Це має бути великокаліберна зброя, щось на кшталт кулемета, – зазначає Мусієнко.

Якщо немає кулемета, ворожий дрон можна збити автоматом, але використовуючи трасувальні кулі.

Трасувальний снаряд – різновид артилерійського снаряда спеціального призначення, що світиться в польоті та залишає за собою димний слід.

Зазвичай у задній частині такого снаряда розташовується трасер, який запалюється під час горіння пороху в момент пострілу і дає добре помітне яскраве світіння.

– Коли такі кулі летять, вони світяться. Тоді ти бачиш, куди вони летять, відповідно, легше прицілитись і збити дрон, – каже експерт.

Мусієнко додає, якщо таких куль немає, то дуже важко уразити такий об’єкт як Shahed-136.

– Хоч дрони і летять не дуже швидко, але й не так повільно для того, аби зі звичайної стрілецької зброї поцілити. Хоча це не є неможливо. Теоретично, збити його зі звичайної зброї можна, але треба мати для цього трасер, аби бачити, куди ти фактично стріляєш, – додає Мусієнко.

З приводу таблиць-інструкцій по збиванню Shahed-136 Мусієнко зазначає, що для цього потрібно тренуватися.

– Добре, що є такі інструкції. Проте, аби збити дрон, потрібно тренуватися. Наприклад, коли ви стріляєте звичайною чергою, ви ж не бачите політ кулі. Вам важко вивести її по траєкторії, а коли у вас трасувальні кулі – легше, адже видно, куди вони летять, – відповідає Мусієнко.

Військовий експерт Олег Жданов теж каже, що збити іранські дрони Shahed-136 зі стрілецької зброї цілком можливо.

– Це можна зробити. Вони збиваються стрілецькою зброєю. Єдина умова – треба влучити. Якщо влучити у двигун чи головну частину, де знаходиться керуюча електроніка, то він не зможе летіти далі. Якщо влучите у крило, то буде лише дірка. Тому стрілецькою зброєю цілком можливо його збити, дрон летить на висоті до 150 м, а автомат дає до 400 м. Тому ті, хто мають зброю, можуть спробувати це зробити, – зазначає Жданов.

Експерт також додає, що єдина проблема – щільність вогню автомата дуже невелика, плюс він стріляє з рук, а це теж не дає стабілізації самого автомата. Проте влучити у дрон цілком реально.

Проте ні в якому разі не можна стріляти по дронам з вікон житлових будинків.

В ефірі телемарафону Єдині новини, речник командування Південь Юрій Ігнат закликав українців не стріляти по дронах, адже ці кулі падають на голови звичайним перехожим.

– Загалом, 43 дрони були запущені з півдня по території України. 37 з них було знищено. Дайте військовим робити свою роботу, не потрібно самостійно стріляти з вікон, – сказав Ігнат.

Також Ігнат закликав українців не публікувати та не поширювати у соцмережах інформацію про роботу української ППО, адже це допомагає ворогу.

Фото: Антон Геращенко