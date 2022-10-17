Жовтень, 17 в 9:01

Погода у жовтні 2022 в Україні не вирізнятиметься якимось аномаліями. Середня місячна температура очікується у межах +5 +11, що на два градуси нижче за кліматичну норму, характерну для цього місяця, прогнозують синоптики Укргідрометцентру.

Тобто, буде трохи прохолодніше, але без затяжних дощових періодів – кількість опадів у межах норми (26-58 мм), в Карпатах місцями 68-88 мм.

Згідно з багаторічними дослідженнями, середня місячна температура жовтня становить +6 +13, в Карпатах – місцями +4 +5.

Зараз дивляться

Метеорологи фіксували абсолютний максимум температури у жовтні на рівні +26, в Криму – до +35, у гірських районах – до +21.

Мінімально температура цього місяця знижувалася до –4 –16, а в північних, центральних, східних областях та в Карпатах – до -17 -23, на півдні Криму бувало 0 –3 градуси.

Що ж до заморозків, то це звичайне явище для першої половини жовтня.

Для цього місяця вважається нормою середня кількість опадів 29-54 мм, на Прикарпатті та в горах Криму –до 64-84 мм, на Закарпатті 86-106 мм та на високогір’ї Карпат 120-129 мм.

До кінця місяця синоптики прогнозують дощі у більшості регіонів України. Водночас у південних та східних регіонах трохи потепліє.

Нічна температура повітря очікується в діапазоні +6 +13, вдень +15 +21. На півдні вночі +16, вдень – до +25.

До кінця тижня кількість опадів зменшиться.