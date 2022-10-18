У Деснянському районі Києва немає світла та води, перебої з мобільним зв’язком
Сьогодні у Деснянському районі Києва після ударів Росії по об’єктах критичної інфраструктури у мешканців зникли світло та водопостачання. Також є перебої з мобільним зв’язком.
Про це повідомляють жителі району.
Раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що на Лівому березі зафіксували три ворожі прильоти в об’єкт енергозабезпечення.
– Київ. Попередньо три прильоти на Лівому березі міста, – написав він у Telegram.
Мер Києва Віталій Кличко також повідомив про вибухи у Деснянському районі на об’єкті критичної інфраструктури.
У компанії ДТЕК Київські електромережі повідомили, що через ранкові обстріли пошкоджень зазнав об’єкт критичної інфраструктури, через що є перебої в електропостачанні мешканців житлового масиву Троєщина та водоканалу, що забезпечує водопостачання Лівого берега столиці.
Наразі на місці працюють фахівці, щоб відновити електропостачання для жителів міста.
– В місті розроблено план реагування та різні сценарії пошкодження ворогом ключових об’єктів електропостачання. Він дозволить злагоджено діяти в разі критичних ситуацій всім працівникам енергосектору та в максимально короткі терміни відновити постачання світла більшості постраждалих населених пунктів, – наголосили в ДТЕК.
Сьогодні у Житомирі через ранкові обстріли також зникло світло, мер міста обіцяє відновити за пів години.