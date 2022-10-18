Жовтень, 18 в 10:55

Сьогодні у Деснянському районі Києва після ударів Росії по об’єктах критичної інфраструктури у мешканців зникли світло та водопостачання. Також є перебої з мобільним зв’язком.

Про це повідомляють жителі району.

Раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що на Лівому березі зафіксували три ворожі прильоти в об’єкт енергозабезпечення.

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– Київ. Попередньо три прильоти на Лівому березі міста, – написав він у Telegram.

Мер Києва Віталій Кличко також повідомив про вибухи у Деснянському районі на об’єкті критичної інфраструктури.

У компанії ДТЕК Київські електромережі повідомили, що через ранкові обстріли пошкоджень зазнав об’єкт критичної інфраструктури, через що є перебої в електропостачанні мешканців житлового масиву Троєщина та водоканалу, що забезпечує водопостачання Лівого берега столиці.

Наразі на місці працюють фахівці, щоб відновити електропостачання для жителів міста.

– В місті розроблено план реагування та різні сценарії пошкодження ворогом ключових об’єктів електропостачання. Він дозволить злагоджено діяти в разі критичних ситуацій всім працівникам енергосектору та в максимально короткі терміни відновити постачання світла більшості постраждалих населених пунктів, – наголосили в ДТЕК.

Сьогодні у Житомирі через ранкові обстріли також зникло світло, мер міста обіцяє відновити за пів години.