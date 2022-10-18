Октябрь, 18 в 10:55

Сегодня в Деснянском районе Киева после ударов России по объектам критической инфраструктуры у жителей пропали свет и водоснабжение. Также есть перебои с мобильной связью.

Об этом сообщают жители района.

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что на Левом берегу зафиксировали три вражеских прилета в объект энергообеспечения.

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— Киев. Предварительно три прилета на Левом берегу города, — написал он в Telegram.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о взрывах в Деснянском районе на объекте критической инфраструктуры.

В компании ДТЭК Киевские электросети сообщили, что из-за утренних обстрелов получил повреждения объект критической инфраструктуры, из-за чего есть перебои в электроснабжении жильцов жилого массива Троещина и водоканала, обеспечивающего водоснабжение Левого берега столицы.

Сейчас на месте работают специалисты, чтобы возобновить электроснабжение жителей города.

— В городе разработан план реагирования и разные сценарии повреждения врагом ключевых объектов электроснабжения. Он позволит слаженно действовать в случае критических ситуаций всем работникам энергосектора и в максимально короткие сроки возобновить поставки света большинству пострадавших населенных пунктов, подчеркнули в ДТЭК.

Сегодня в Житомире из-за утренних обстрелов также исчез свет, мэр города обещает восстановить через полчаса.