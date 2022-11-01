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Факти / Україна / Суспільство

До +15 градусів та перший сніг: якою буде погода у листопаді

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Осінь, осень
Фото: Pexels

У першу половину листопада в Україні очікується тепла та суха погода, вдень стовпчики термометрів підніматимуться подекуди до +10 +15 градусів, прогнозує начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.

За його словами, загалом останній місяць осені буде теплішим, ніж зазвичай, на 1,5-2 градуси, хоча можливі перепади температур.

– До 7 листопада буде малохмарна, сонячна погода, і для цієї пори року досить тепла: +10 +15 градусів вдень та +3 +8 вночі, – каже він.

Білик сказав, що у листопаді очікуються перші заморозки та сніг, проте опади будуть нестійкими.

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– Принаймні в першій декаді останнього місяця осені снігу не буде, а буде тепло і без опадів, – підсумував метеоролог.

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Джерело: Новое время
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