Жовтень, 25 в 15:45

Ранньої зими в Україні цього року не буде, як і аномальних морозів та потужних снігопадів, прогнозує начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.

За його словами, погода взимку буде такою, як і останні 10 років, загалом в межах тенденції – більш-менш теплою порівняно з нормою.

– Цього року ми перейшли на нові норми розрахунків середніх значень зими. Тому на градус-два в середньому вона буде теплішою, ніж середньостатистична зима. Але періоди якихось нетривалих похолодань є кожної зими, тому і цієї можуть бути. Сніг взимку буде, – запевнив він.

В середньому можливі коливання температури від +5 до -5, наголосив Білик. Проте він не дав чіткий прогноз на кожен місяць, зауваживши, що найхолоднішим традиційно, ймовірно, буде лютий.

Зараз дивляться

– Для кінця січня – початку лютого притаманні ультраполярні вторгнення холодного повітря, коли нічна температура опускається до -15 і навіть до -20. Тому і прийдешньої зими у цей період чогось подібного можна очікувати, – сказав метеоролог.

Щодо снігу, тут також без аномалій – кількість опадів у межах середньостатистичних показників, подекуди навіть нижче норми.

Білик прогнозує утворення снігового покриву лише у північних і західних областях, де він лежатиме по одному-два тижні.

Говорячи про те, коли ж настане зима, синоптик вважає, що у північній та західній частинах характерне зниження температури варто очікувати у першій декаді грудня, а у південній частині її взагалі може не бути, адже таке вже траплялося.