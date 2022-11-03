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Факти / Україна / Суспільство

Київ та ще 10 областей: де сьогодні вимикатимуть світло

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Київ та ще 10 областей: де сьогодні вимикатимуть світло
Фото: Pexels

У четвер, 3 листопада, графіки відключення електроенергії застосовуватимуться у Києві та 10 областях України.

Зокрема, для киян та жителів Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської, Сумської, Харківської та Полтавської областей діють графіки погодинних відключень,  складені раніше відповідними обленерго.

Водночас у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях – графіки аварійних відключень щодо всіх категорій споживачів.

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В Укренерго наголошують, що такі обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на електромережі та уникнення повторних аварій після пошкодження ракетними ударами та атаками дронів.

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