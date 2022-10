За час війни Росія неодноразово застосовувала проти Україну важку реактивну зброю.

Нещодавно стало відомо, що під час теракту в тимчасово окупованій Оленівці (Донецька область) російські загарбники застосували термобаричні реактивні гранати Джміль (Шмель). Внаслідок чого загинули десятки українських військових.

Що відомо про термобаричні реактивні боєприпаси Джміль, а також про їхні технічні характеристики – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Це піхотний реактивний вогнемет разового використання. Зброя радянського виробництва призначена для знищення позицій ворога, автомобілів та солдат на відкритих позиціях і у приміщенні.

Джміль складається з трьох елементів:

Цікаво, що Джміль – це зброя одноразового використання, тобто перезарядати вогнемет неможливо.

До недоліків вогнемету варто віднести його чималу вагу – 11 кг. Оскільки Джміль переноситься солдатами, транспортувати його важко, особливо у гірській місцевості.

Крім того, зброю неможливо застосовувати вночі, у сутінках чи тумані. Погодні умови (вітер, дощ, туман) також впливають на точність польоту боєприпасу.

Тому в реальних бойових умовах вдало влучити у ціль на відстані 200 м дуже важко.

Під час застосування Джмеля не варто:

Вогнемет Джміль має кілька модифікацій:

#Ukraine: A Ukrainian soldier firing a captured modern Russian RPO PDM-A “Shmel-M” rocket-assisted flamethrower at Russian positions.

Though it may look like the projectile falls few meters away, which is in fact a special liner which designed to increase the range of fire. pic.twitter.com/OiYSnYfKdI

— ???????? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) August 7, 2022