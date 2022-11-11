Одна нога вже у Воронежі, а друга – на мосту: Чубаров закликав росіян виїжджати з Криму
Росіянам, які досі залишаються у тимчасово окупованому Криму, радять якомога швидше виїжджати з території півострова. Інакше співучасникам російських воєнних злочинів ставатиме дедалі все гірше.
Про це заявив очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у соцмережі Facebook. Він закликає не відкладати це на потім.
– Громадяни Росії, які незаконно оселилися у тимчасово окупованому Криму. Не відкладайте на потім і тим більше не сподівайтеся на російське “авось”. Міст, звичайно, сильно постраждав, але ви ще можете встигнути по ньому терміново залишити тимчасово окупований Росією Крим, – запевняє Рефат Чубаров.
На його думку, надалі співучасникам російських воєнних злочинів буде тільки гірше і безвихідніше. Тому він закликав росіян негайно їхати з Криму через Керченський міст.
– Швидко зібралися та вперед: одна нога – вже у Воронежі, а друга – поки що на мосту, який незабаром звалиться. Дякуємо ЗСУ за Херсон, – наголосив він.