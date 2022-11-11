Одна нога вже у Воронежі, а друга – на мосту: Чубаров закликав росіян виїжджати з Криму

Листопад, 11 в 21:12

Росіянам, які досі залишаються у тимчасово окупованому Криму, радять якомога швидше виїжджати з території півострова. Інакше співучасникам російських воєнних злочинів ставатиме дедалі все гірше.

Про це заявив очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у соцмережі Facebook. Він закликає не відкладати це на потім.

– Громадяни Росії, які незаконно оселилися у тимчасово окупованому Криму. Не відкладайте на потім і тим більше не сподівайтеся на російське “авось”. Міст, звичайно, сильно постраждав, але ви ще можете встигнути по ньому терміново залишити тимчасово окупований Росією Крим, – запевняє Рефат Чубаров.

На його думку, надалі співучасникам російських воєнних злочинів буде тільки гірше і безвихідніше. Тому він закликав росіян негайно їхати з Криму через Керченський міст.

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