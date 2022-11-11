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Факты / Україна / Общество

Одна нога уже в Воронеже, а вторая – на мосту: Чубаров призвал россиян выезжать из Крыма

Юля Захарченко, редактор ленты
Рефат Чубаров
Фото: УНИАН

Россиянам, которые до сих пор остаются во временно оккупированном Крыму, советуют как можно скорее уезжать с территории полуострова. Иначе соучастникам российских военных преступлений будет становиться все хуже.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в соцсети Facebook. Он призывает не откладывать это на потом.

— Граждане России, незаконно поселившиеся во временно оккупированном Крыму. Не откладывайте на потом и тем более не надейтесь на русское “авось”. Мост, конечно, сильно пострадал, но вы еще можете успеть по нему срочно оставить временно оккупированный Россией Крым, – уверяет Рефат Чубаров.

По его мнению, в дальнейшем соучастникам российских военных преступлений будет только хуже и безвыходнее. Поэтому он призвал россиян немедленно уезжать из Крыма через Керченский мост.

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— Быстро собрались и вперед: одна нога – уже в Воронеже, а вторая – пока на мосту, который вскоре свалится. Спасибо ВСУ за Херсон, — подчеркнул он.

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