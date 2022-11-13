Квитки до перемоги: в Укрзалізниці анонсували рейси до Херсона та чотирьох окупованих міст

Листопад, 13 в 12:42

Компанія Укрзалізниця анонсувала можливість оформлення на три перших рейси з Києва до п’ятьох міст на Півдні та Сході України у рамках благодійного проєкту Квитки до перемоги. Зокрема, до вже звільненого Херсону, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.

В Укрзалізниці зазначили, що квиток можна придбати, зберігати як символ віри в ЗСУ та звільнення України від окупантів, а скористатися ним — одразу після деокупації. Щойно рух потягів відновлять, залізничники надішлють повідомлення з датою та місцем.

– Дуже радісно запускати цей проєкт, знаючи, що квитками Київ — Херсон можна буде скористатися вже найближчим часом, – наголошують у компанії.

Рейси здійснюватиме легендарний потяг до перемоги, розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях. Оформити такий квиток можна за посиланням, поділилися в Укрзалізниці.

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Усі квитки благодійні – гроші від їхнього продажу надішлють через платформу UNITED24 на закупівлю last-mile транспорту — авто, які допоможуть сполучити міста та селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.