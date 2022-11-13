Билеты к победе: в Укрзализныце анонсировали рейсы в Херсон и четыре оккупированных города

Ноябрь, 13 в 12:42

Компания Укрзализныця анонсировала возможность оформления на три первых рейса из Киева в пять городов на Юге и Востоке Украины в рамках благотворительного проекта Билеты к победе. В частности, в уже освобожденный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь.

В Укрзализныце отметили, что билет можно приобрести, хранить как символ веры в ВСУ и освобождения Украины от оккупантов, а воспользоваться им сразу после деоккупации. Как только движение поездов возобновят, железнодорожники отправят сообщение с датой и местом.

– Очень радостно запускать этот проект, зная, что билетами Киев – Херсон можно будет воспользоваться уже в ближайшее время, – отмечают в компании.

Рейсы будет совершать легендарный поезд к победе, расписанные вагоны которого посвящены подвигам людей на временно оккупированных территориях. Оформить такой билет можно по ссылке, поделились в Укрзализныце.

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Все билеты благотворительные — деньги от их продажи пришлют через платформу UNITED24 на закупку last-mile транспорта — автомобили, которые помогут соединить города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами.