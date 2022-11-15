Листопад, 15 в 17:12

Українці-військові, які отримали поранення під час війни на території України, мають право на грошові державні виплати.

Які виплати передбачені за поранення, як їх отримати та хто має на це право – дізнавалися Факти ICTV.

Які виплати передбачені за поранення в Україні та хто їх отримає

У випадку, якщо військовий отримав поранення під час виконання бойового завдання, йому виплачується одноразова грошова допомога.

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Ця виплата надається:

військовослужбовцям у разі поранення (контузії, травми або каліцтва) без встановлення інвалідності, заподіяної під час виконання обов’язків військової служби;

військовослужбовцям, які отримали інвалідність під час проходження військової служби;

особам, які закінчили військову службу, проте отримали інвалідність внаслідок її проходження, не пізніше ніж за три місяці після звільнення.

Крім того, військовий, який отримав порення та лікується у шпиталі, продовжує отримувати зарплатню та премії на свою картку. Відповідно, попри поранення, військовослужбовець продовжує отримувати:

грошове забезпечення, яке наразі становить мінімум 13 тис. грн;

додаткову винагороду відповідно до постанови №168 – з розрахунку 100 тис. грн на місяць;

одноразову грошову допомогу.

Розмір виплати за поранення

Сума одноразової грошової допомоги у кожного військового буде різною, адже залежить від серйозності поранення та ступеню втрати працездатності.

Наприклад, розмір допомоги військовим, які отримали поранення (контузії, травми або каліцтва) без встановлення інвалідності, залежить від ступеня втрати працездатності та виплачується у розмірі, що визначається у відсотках 36-місячного грошового забезпечення.

А військовим, які отримали інвалідність під час проходження служби чи після її закінчення, виплачується:

особам з інвалідністю І групи – у розмірі 60-місячного грошового забезпечення ;

; особам з інвалідністю II групи – у розмірі 54-місячного грошового забезпечення ;

; особам з інвалідністю III групи – у розмірі 48-місячного грошового забезпечення.

Розмір одноразової грошової допомоги залежить від:

окладу за військовим званням;

відсоткової надбавки за вислугу років;

посадового окладу для військовослужбовців за останньою посадою, яку вони займали на день втрати працездатності, а для осіб, звільнених зі служби, — на день звільнення.

Як отримати виплату за поранення

Військовослужбовець, який має право на одноразову грошову допомогу у разі поранення чи інвалідності, має подати до органу Держприкордонслужби необхідні документи.

Документи, які потрібно подати:

заяву, написану власноручно, про виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з пораненням чи інвалідністю;

копію документа, що свідчить про причини та обставини поранення. Цей документ має доводити, що військовий отримав поранення на полі бою, а не сам наніс собі ушкодження;

довідку медико-соціальної експертної комісії про встановлення відсотка втрати працездатності та рішення відповідної військово-медичної установи щодо визнання поранення;

довідку медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності;

копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі й місця реєстрації, документа про присвоєння ідентифікаційного номера.

Після подання заяви та усіх документів, керівник органу Держприкордонслужби подає Адміністрації Держприкордонслужби висновок щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги та додає усі документи.

Висновок подається у 15-денний строк з дня реєстрації документів військового.

Своєю чергою, Адміністрація Держприкордонслужби приймає рішення про призначення одноразової грошової допомоги та надсилає його разом із зазначеними документами органові Держприкордонслужби для проведення такої виплати.

Потім Держприкордонслужба перераховує гроші на рахунок банку, який військовий зазначив під час реєстрації.

Виплата грошової допомоги за поранення здійснюється в порядку черговості надходження документів.

Якщо військовому відмовлять у наданні грошової допомоги, він отримає письмове повідомлення із зазначеними причинами.