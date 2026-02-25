Військовослужбовці, які дістали поранення, іноді стикаються з труднощами у процесі отримання належних їм виплат. Часом виплати не надходять або надходять із запізненням.

Які виплати передбачено, як довго чекати на виплати за поранення — читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Виплати під час лікування після поранення

Термін лікування за межами України вважається нерозривним, навіть у випадках, коли відбувається транспортування та подальші етапи реабілітації пораненого. У випадках, коли необхідно продовжити виплати, медичний огляд може бути проведено дистанційно.

У період лікування на стаціонарі військовий отримуватиме зарплату відповідно до посади, де він працював до травмування.

Коли виплачують 100 тисяч гривень за поранення

Ця додаткова винагорода передбачена для військових, які зазнали поранень внаслідок виконання бойових завдань.

Коли військовий зможе отримати гроші:

Під час ушпиталення (включно із закордонним лікуванням).

У період відпустки для лікування тяжкого поранення.

Для нарахування коштів необхідно отримати довідку про обставини поранення (форма №5). У документі має бути зазначено, що травму було отримано під час захисту України, військовий перебував у засобах індивідуального захисту, не скоював кримінального правопорушення, не завдавав собі шкоди навмисно і не був у стані сп’яніння. Якщо цих умов не дотримано, у виплаті можуть відмовити. Детальний перелік документів та інструкції можна знайти тут.

Після лікування на стаціонарі особа може отримати відпустку для подальшого відновлення, якщо ВЛК визнає її необхідною. Протягом терміну відпустки поранений отримає 100 тисяч гривень, але лише у разі тяжкого поранення, що має бути зазначено у висновку комісії. Якщо травма легка, додаткові виплати припиняються.

Одноразова грошова допомога: коли і кому виплачується

Така виплата передбачена військовим, які дістали інвалідність або частково втратили працездатність.

Станом на 2026 рік встановлено такі розміри одноразових виплат:

I група інвалідності – 1 331 200 грн

II група – 998 400 грн

III група – 832 000 грн

Коли можуть відмовити у виплатах

Основні причини відмови у виплаті військовослужбовцям:

Відсутність документів, що підтверджують перебування в стаціонарі та відсутність довідки про обставини отримання травми (форма №5).

Розбіжності в обставинах травми. Навіть якщо довідка форми №5 є, командир може не визнати причинно-наслідковий зв’язок між травмою та Захистом Батьківщини.

Неправильне зазначення причинно-наслідкового зв’язку травми у висновку військово-лікарської комісії (ВЛК). Наприклад, замість “Пов’язане із Захистом Батьківщини” вказано “Під час проходження військової служби”.

Надання відпустки для лікування у зв’язку з травмою середньої або легкої тяжкості.

Через службову недбалість командира.

Основна причина помилок у висновку ВЛК щодо причинно-наслідкового зв’язку – відсутність довідки про обставини травми під час медичного огляду.

Незважаючи на чіткі медичні записи, що підтверджують характер травми – чи то контузія, чи то мінно-вибухове поранення – військово-лікарська комісія (ВЛК) не має юридичного права встановлювати зв’язок між цим пораненням та виконанням обов’язків з захисту Батьківщини без наявності довідки форми №5.

Щоб поранені військовослужбовці могли отримати належні виплати, вони повинні надати повний пакет документів, де ключову роль відіграє довідка форми №5. Крім того, необхідно упевнитися, що висновок комісії сформульовано коректно. Важливо, щоб усі обставини отримання травми були детально зафіксовані та офіційно підтверджені командуванням.

Немає виплат за поранення: що робити

Якщо військова частина відмовляється нараховувати виплати, необхідно дізнатися конкретну причину відмови та перевірити, чи є в наявності всі необхідні довідки та накази. Варто подати рапорт – звернутися до командира з офіційним рапортом щодо перегляду рішення.

У разі безпідставної відмови звертайтеся на гарячу лінію Міноборони або до юристів для подальшого захисту своїх прав.

Немає виплат за поранення: куди звертатися

Після бойової травми військовослужбовець також має право на додаткову винагороду. Якщо ж гроші не нараховують, немає виплат за поранення, слід подати рапорт на ім’я командира з вимогою включити військового до наказу про виплату. До рапорту додається копія довідки про поранення.

Куди телефонувати з приводу виплат за поранення:

Телефони гарячої лінії Міноборони: 1512 та 0-800-500-442

Гаряча лінія БПД – 0 800 213 103

Джерело : Міноборони

