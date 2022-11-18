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Факти / Україна / Економіка

Через ракетні обстріли РФ майже половину української енергосистеми виведено з ладу – Шмигаль

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Майже половину енергетичної системи України виведено з ладу через ракетні обстріли Російської Федерації. Про це 18 листопада повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– На жаль, Росія продовжує ракетні удари по цивільній та критичній інфраструктурі України, воюючи проти цивільного населення… Майже половину нашої енергетичної системи виведено з ладу, – сказав прем’єр на пресконференції з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом у Києві.

Він додав, що Україна у зв’язку з цим потребує додаткової підтримки з боку партнерів – як у сфері енергетики щодо постачання додаткового обладнання, так і додаткових фінансових ресурсів, за допомогою яких стануть можливими закупівлі додаткових обсягів газу та інша підтримка енергетичного сектора.

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