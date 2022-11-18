Через ракетні обстріли РФ майже половину української енергосистеми виведено з ладу – Шмигаль

Листопад, 18 в 15:46

Майже половину енергетичної системи України виведено з ладу через ракетні обстріли Російської Федерації. Про це 18 листопада повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– На жаль, Росія продовжує ракетні удари по цивільній та критичній інфраструктурі України, воюючи проти цивільного населення… Майже половину нашої енергетичної системи виведено з ладу, – сказав прем’єр на пресконференції з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом у Києві.

Він додав, що Україна у зв’язку з цим потребує додаткової підтримки з боку партнерів – як у сфері енергетики щодо постачання додаткового обладнання, так і додаткових фінансових ресурсів, за допомогою яких стануть можливими закупівлі додаткових обсягів газу та інша підтримка енергетичного сектора.